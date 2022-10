Google annonce la date officielle de fin de support de Chrome sur Windows 7

En bref : Google semble avoir perdu patience lorsqu’il s’agit de prendre en charge Chrome sur Windows 7. Pour les quelques personnes qui apprécient encore le vénérable système d’exploitation de Microsoft, le navigateur le plus populaire au monde ne sera plus pris en charge le 7 février 2023. Anciennes versions de Chrome fonctionnera toujours, mais les utilisateurs ne recevront plus de mises à jour de sécurité ou de fonctionnalités.

Bien que Windows 7 ait atteint la fin de la période de support étendu pour les utilisateurs non payants en janvier 2020, certaines personnes utilisent toujours le système d’exploitation – 0,12% des participants à l’enquête Steam ne le lâcheront pas – tout comme les organisations et les entreprises qui font partie de l’Extended Programme de mises à jour de sécurité (ESU).

Selon Statcounter GlobalStats, Windows 7 est sur 10 % de tous les appareils Windows dans le monde, soit plus de 100 millions de systèmes au dernier décompte, tandis que Windows 8.1, qui perd également le support de Chrome à la même période l’année prochaine, est sur 2,7 %.

Chrome détient une part massive de 65% du marché des navigateurs alors que Edge basé sur Chromium languit à seulement 4,3%.

Google avait précédemment déclaré qu’il continuerait à prendre en charge Chrome sur Windows 7 jusqu’en juillet 2001. Il a ensuite prolongé ce délai d’au moins six mois avant d’annoncer en novembre que le support prendrait fin le 15 janvier 2023. Maintenant, il semble que Google ait fixé la date finale en stone (éventuellement) : 7 février 2023, le même jour que la version stable de Chrome 110 arrive.

Google note dans son message d’assistance que la date est importante car elle correspond à la fin du prise en charge par Microsoft de Windows 7 ESU et du prise en charge étendue de Windows 8.1 le 10 janvier 2023. Ces utilisateurs peuvent toujours opter pour des mises à jour de sécurité tierces comme celles proposées par 0patch si ils veulent rester sur le système d’exploitation en toute sécurité.

Google encourage les utilisateurs de Windows 7/8.1 à passer à Windows 10 ou 11 avant l’arrivée de la date officielle de fin de prise en charge de Chrome s’ils souhaitent continuer à utiliser le navigateur en toute sécurité et recevoir toutes les dernières fonctionnalités et corrections de bugs dans chaque version.

Malgré son lancement en 2009, de nombreuses personnes considèrent toujours Windows 7 comme leur version préférée du système d’exploitation (Windows 8/8.1 est souvent le moins préféré). Et bien que de nombreuses personnes utilisent encore Windows 7, la fin du prise en charge de Chrome marquera une nouvelle étape dans sa lente disparition.