Le gouvernement américain nie envisager des examens de sécurité nationale des entreprises d’Elon Musk

Dans le contexte : Être la personne la plus riche du monde fait souvent d’Elon Musk une figure d’intérêt pour le gouvernement américain, en particulier avec SpaceX fournissant des services et des équipements Starlink à l’Ukraine. La semaine dernière, des rapports ont rapporté que des responsables de l’administration Biden discutaient de la question de savoir si certaines de ses entreprises commerciales devraient être soumises à des examens de sécurité nationale, mais la Maison Blanche a démenti ces affirmations.

Selon Bloomberg, les responsables américains ont été préoccupés par les actions de Musk au cours des dernières semaines, en particulier son affirmation selon laquelle SpaceX ne pouvait pas continuer à fournir et à soutenir Starlink en Ukraine.

Musk a déclaré que soutenir l’Ukraine en lui fournissant les services Starlink afin qu’elle puisse continuer à accéder à Internet face à l’agression russe a coûté à l’entreprise 80 millions de dollars jusqu’à présent, et que ce chiffre dépassera 100 millions de dollars d’ici la fin de l’année. Il a déclaré que SpaceX doit créer, lancer, entretenir et réapprovisionner les satellites et les stations au sol, et payer les opérateurs de télécommunications pour l’accès à Internet via des passerelles, ce qui coûte près de 20 millions de dollars par mois. Musk a également noté que les terminaux ont une utilisation des données 100 fois supérieure à celle des ménages typiques.

Plusieurs jours après s’être plaint que le gouvernement devrait payer tout ou partie de la facture ukrainienne de SpaceX, Musk a fait marche arrière, confirmant que la société financerait Starlink dans le pays « indéfiniment ».

Les États-Unis se seraient également inquiétés de la position apparente pro-russe de Musk. Il a tweeté un sondage demandant à ses plus de 107 millions de followers s’ils étaient d’accord avec son plan de paix qui prévoyait de faire de la Crimée une partie officielle de la Russie tandis que l’Ukraine restait neutre. Cela a suscité une multitude de critiques de la part des politiciens et même du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Musk a également dû démentir les informations selon lesquelles il aurait discuté de la possibilité d’utiliser des armes nucléaires en Ukraine avec Vladimir Poutine.

Ensuite, il y a la saga Twitter. L’objection du gouvernement américain devait porter moins sur le fait qu’il possédait la plate-forme que sur les investisseurs étrangers qui aidaient à financer l’accord. Il s’agit notamment du prince Alwaleed bin Talal d’Arabie saoudite, de Binance Holdings (fondé et dirigé par un ressortissant chinois) et du fonds souverain du Qatar. Bloomberg écrit que le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) pourrait enquêter sur l’accord Twitter sur les risques pour la sécurité nationale.

Maintenant, cependant, la Maison Blanche a déclaré que les informations faisant état d’examens de sécurité nationale effectués sur les entreprises commerciales de Musk étaient tout simplement « fausses ».

« Ces reportages ne sont pas vrais. Donc, nous allons en rester là. L’test de la sécurité nationale – ce n’est pas vrai », a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre (via CNET) interrogée sur les rapports.

Ailleurs, Twitter a récemment répondu aux informations selon lesquelles Musk avait l’intention de supprimer 75% de ses effectifs lorsqu’il prendrait le contrôle. Il a donné une réponse assez évasive: « Nous n’avons aucune confirmation des plans de l’acheteur après la clôture et recommandons de ne pas suivre les rumeurs ou les documents divulgués, mais plutôt d’attendre les faits de nous et de l’acheteur directement. »