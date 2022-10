iOS 16.1 est en cours de déploiement, voici les notes de version complètes

Un peu plus d’un mois après la sortie d’iOS 16 pour le grand public, Apple lance désormais iOS 16.1 pour les utilisateurs d’iPhone du monde entier. iOS 16.1 inclut un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et de modifications, notamment la prise en charge des activités en direct, de la recharge d’énergie propre, de la bibliothèque de photos partagées iCloud et bien plus encore. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails…

iOS 16.1 est en cours de déploiement pour tous les utilisateurs d’iPhone. Vous pouvez mettre à jour en accédant à l’application Paramètres, en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour logicielle. iOS 16.1 est disponible pour tous les iPhones capables d’exécuter iOS 16, ce qui inclut l’iPhone 8 et les versions plus récentes. Si vous ne voyez pas la mise à jour tout de suite, assurez-vous de continuer à vérifier car cela peut parfois prendre quelques minutes pour atteindre chaque iPhone.

Quoi de neuf dans iOS 16.1 ? Un peu, en fait

Bibliothèque de photos partagée iCloud

Bibliothèque séparée pour partager en toute transparence des photos et des vidéos avec jusqu’à cinq autres personnes

Les règles de configuration vous permettent de contribuer facilement à des photos passées en fonction de la date de début ou des personnes sur les photos lorsque vous configurez ou rejoignez une bibliothèque

Filtres de bibliothèque pour basculer rapidement entre l’affichage de la bibliothèque partagée, votre bibliothèque personnelle ou les deux bibliothèques ensemble

Les modifications et les autorisations partagées permettent à chacun d’ajouter, de modifier, de mettre en favoris, de légender et de supprimer des photos

La bascule de partage dans l’appareil photo vous permet de choisir d’envoyer les photos que vous prenez directement à la bibliothèque partagée, ou d’activer un paramètre à partager automatiquement lorsque d’autres participants sont détectés à proximité via Bluetooth

Activités en direct

Les activités en direct d’applications tierces sont disponibles dans l’île dynamique et sur l’écran de verrouillage pour les modèles d’iPhone 14 Pro

Remise en forme+

Apple Fitness+ est pris en charge sur iPhone même si vous n’avez pas d’Apple Watch

Porte monnaie

Le partage de clés vous permet de partager en toute sécurité une voiture, une chambre d’hôtel et d’autres clés dans Wallet à l’aide d’applications de messagerie telles que Messages et WhatsApp

Le compte d’épargne permet aux clients Apple Card d’augmenter leur argent quotidien en le déposant sur un compte d’épargne à haut rendement

Maison

Matter, la nouvelle norme de connectivité pour la maison intelligente, est prise en charge, ce qui permet à une grande variété d’accessoires pour la maison intelligente de fonctionner ensemble dans tous les écosystèmes

Charge d’énergie propre

Nouveau paramètre qui peut essayer de réduire votre empreinte carbone en chargeant de manière sélective lorsque de l’électricité à faible émission de carbone est disponible

Livres

Les commandes du lecteur sont automatiquement masquées lorsque vous commencez à lire

Cette mise à jour inclut également des corrections de bugs pour votre iPhone :

Les conversations supprimées peuvent apparaître dans la liste des conversations dans Messages

Le contenu de l’île dynamique n’est pas disponible lors de l’utilisation de l’accessibilité

CarPlay peut ne pas se connecter lors de l’utilisation d’une application VPN

