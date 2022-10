Silent Hill : le teaser de Townfall regorge de messages cachés

En bref : Konami a récemment annoncé une moisson de nouveaux contenus pour Silent Hill, dont un teaser pour un spin-off appelé Silent Hill : Townfall. La bande-annonce de minute et de changement présente une voix off d’un personnage mystérieux alors que la caméra zoome lentement sur une télévision de poche de style 80. L’écran du gadget fournit de nombreuses images en rafale rapide qui peuvent être analysées par elles-mêmes, mais les fans ont décidé de creuser plus profondément et ne sont pas venus les mains vides.

Un utilisateur de Reddit a extrait l’audio de la bande-annonce et l’a converti en MP3. Un spectrogramme de l’audio a montré un texte qui disait: « QUEL CŒUR DE CETTE VILLE A EU MAINTENANT ARRÊTÉ. »

Un spectrogramme est une représentation visuelle du spectre de fréquences dans un signal, et ce n’est pas la première fois que la technique est utilisée pour masquer le contenu dans l’audio lié au jeu. Un spectrogramme d’une chanson de la bande originale de Doom 2016 a révélé un pentagramme suivi des nombres 666 répétés plusieurs fois.

Une analyse image par image des images sur le téléviseur de poche a également révélé des découvertes intéressantes, notamment ce qui semble être des extraits d’une carte, le code Morse pour SOS, un message sur la faiblesse de la chair et ce qui pourrait être des scènes du jeu. Il peut même y avoir un corps flottant dans l’eau à la toute fin du clip. Morse trouvé dans des images partagées sur Twitter a révélé le texte « JE NE SAIS PAS COMMENT PARTIR ».

Konami a partagé des teasers pour quatre jeux la semaine dernière, dont un remake de Silent Hill 2 de Bloober Team et le susmentionné Silent Hill: Townfall, qui est développé par No Code Studios et l’éditeur Annapurna Interactive. Silent Hill f, quant à lui, est une histoire entièrement nouvelle qui se déroule dans les années 1960 au Japon. Il est écrit par Ryūkishi07, un romancier visuel bien connu qui se spécialise dans les mystères du meurtre, l’horreur surnaturelle et psychologique.

Le dernier mais non le moindre est Silent Hill: Ascension. Il est présenté comme une série de streaming interactif où la communauté façonne le canon de Silent Hill. Il sera disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en 2023 », nous dit-on. Il semble être le plus ambitieux du groupe, et aussi le projet le plus susceptible d’échouer.