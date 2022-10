iPadOS 16.1 désormais disponible : Stage Manager, édition d’iMessage, mise à l’échelle de l’affichage, etc.

Après avoir été annoncé pour la première fois à la WWDC en juin et avoir subi un retard d’un mois, Apple déploie désormais iPadOS 16 pour les utilisateurs du monde entier. iPadOS 16 inclut un certain nombre de changements pour les utilisateurs d’iPad, mis en évidence par la nouvelle fonctionnalité multitâche controversée de Stage Manager. Voici tout ce que vous devez savoir.

La plupart des années, la version majeure «d’automne» d’iPadOS est disponible avec la mise à jour iOS correspondante. Cette année, cependant, Apple a reporté iPadOS 16 à octobre et a publié iOS 16 en septembre comme prévu initialement. Cela indique que la sortie d’iPadOS 16.1 d’aujourd’hui est la première version d’iPadOS 16 mise à la disposition du grand public.

iPadOS 16.1 ajoute Stage Manager

iPadOS 16 inclut un certain nombre de changements dans l’expérience iPad, mais le plus notable est la nouvelle fonctionnalité multitâche Stage Manager. Cette fonctionnalité apporte un tout nouveau système de fenêtrage à l’iPad. Les utilisateurs peuvent créer plusieurs « étapes » différentes avec des fenêtres de tailles différentes pour plusieurs applications, puis basculer facilement entre chacune de ces étapes.

Lors de sa première annonce, Apple a déclaré que Stage Manager ne serait disponible que sur les iPad M1, y compris les plus récents iPad Air et iPad Pro. Il y a quelques semaines, cependant, la société a fait marche arrière et a déclaré que les modèles d’iPad Pro de 2018 et 2020 pourraient également utiliser Stage Manager.

Dans une future version d’iPadOS 16, Stage Manager ajoutera également une prise en charge appropriée des moniteurs externes à l’iPad. Cette caractéristique, cependant, sera être limité uniquement aux modèles d’iPad Pro M1 (et maintenant M2).

Stage Manager, cependant, a été fortement critiqué malgré certains des changements et améliorations qu’Apple a tenté d’apporter depuis juin. Plus à MacStoriesFederico Viticci résume :

Apple a commencé à partir de une bonne idée – rendre l’iPad plus utile en utilisant plus d’applications à la fois – et bâclé l’exécution dans iPadOS 16.1 avec une constellation sur-conçue, mal testée et confuse de fonctionnalités manquantes, de bugs et d’interactions déroutantes. La première version de Stage Manager ne parvient pas à rendre le multitâche iPad plus intuitif pour les nouveaux arrivants et plus flexible pour les utilisateurs expérimentés. Aujourd’hui, j’ai du mal à comprendre quel type de marché Stage Manager est censé servir. Il y a le planter d’une idée valable derrière Stage Manager : créer un continuum entre le Mac et l’iPad qui permet aux utilisateurs expérimentés d’aller au-delà de ce qu’iPadOS a offert jusqu’à présent. Mais cette idée a été associée à la pire implémentation technique du multitâche que j’ai vue d’Apple depuis plusieurs années que j’utilise et écris sur l’iPad.

Quoi d’autre de nouveau dans iPadOS 16.1 ?

En plus de Stage Manager, iPadOS 16.1 ajoute également de nombreuses nouvelles fonctionnalités d’iOS 16 ainsi que quelques autres ajustements spécifiques à l’iPad :

Mises à jour de l’application Messages : modification, annulation de l’envoi, marquage comme non lu, etc.

Mises à jour de l’application de messagerie : annulation de l’envoi, liens enrichis, envoi programmé, etc.

Mise à l’échelle de l’affichage : un nouveau paramètre de mise à l’échelle de l’affichage augmente la densité de pixels de l’affichage afin que vous puissiez en voir plus dans vos applications.

Application météo sur iPad

Toute nouvelle application Maison

« Applications de bureau » avec des barres d’outils personnalisables, de nouveaux menus contextuels, rechercher et remplacer, des menus contextuels à sélection multiple, et plus encore.

iPadOS 16 est disponible pour tous les modèles d’iPad Pro, l’iPad Air 3e génération et versions ultérieures, l’iPad 5 et versions ultérieures et l’iPad mini 5 et versions ultérieures. Vous pouvez mettre à jour en accédant à l’application Paramètres, en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour logicielle.

