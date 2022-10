macOS Ventura désormais disponible pour les utilisateurs de Mac avec Camera Continuity et Stage Manager

Après des mois de tests bêta, Apple a publié lundi macOS Ventura à tous les utilisateurs. La prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation Mac introduit de nouvelles fonctionnalités telles que Camera Continuity et Stage Manager, ainsi que de nouvelles applications telles que Clock et Weather.

Quoi de neuf dans macOS Ventura ?

macOS Ventura (ou macOS 13) est livré avec plusieurs nouvelles fonctionnalités. La prochaine version du système d’exploitation améliore les fonctionnalités de continuité entre iPhone et Mac afin qu’un iPhone puisse désormais être utilisé comme webcam d’ordinateur. Une autre nouvelle fonctionnalité de continuité vous permet de transférer un appel FaceTime d’un iPhone vers un Mac ou vice versa.

Tout comme sur iOS, les utilisateurs d’iMessage peuvent enfin modifier et annuler l’envoi de messages sur macOS. Mail a également été mis à jour avec des options pour annuler l’envoi d’e-mails, et Safari prend désormais en charge les clés d’authentification, une nouvelle façon de s’authentifier auprès des applications et des sites Web sans mot de passe traditionnel.

Il existe de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités telles que Desk View, de nouvelles API de jeu, un tableau de bord Game Center repensé, Stage Manager et une application Météo pour la première fois sur un Mac.

Comment mettre à jour

Vous pouvez installer macOS Ventura en le téléchargeant depuis le Mac App Store ou depuis le menu Mise à jour logicielle de l’application Préférences système sur votre Mac.

Notes de version officielles

macOS Ventura rend encore meilleures les choses que vous faites le plus sur Mac, avec de grandes mises à jour des applications que vous utilisez tous les jours, y compris Mail, Messages et Safari. Vous pouvez utiliser votre iPhone comme webcam pour votre Mac avec Continuity Camera. Il existe également une toute nouvelle façon d’organiser automatiquement vos fenêtres avec Stage Manager. Et lorsque vous effectuez une mise à niveau, vous bénéficiez des dernières protections en matière de sécurité et de confidentialité pour votre Mac.

Courrier

Annuler l’envoi, l’envoi programmé, le rappel et le suivi facilitent encore plus la maîtrise des e-mails

La recherche améliorée fournit des résultats plus précis et complets et fournit des suggestions dès que vous commencez à taper

Projecteur

La prise en charge de Quick Look facilite la prévisualisation des fichiers en appuyant sur la barre d’espace sur un résultat

La recherche d’images vous aide à trouver des images sur le Web et dans Photos, Messages, Notes et Finder

Des résultats riches pour les musiciens, les films, les entreprises, les sports, etc.

Safari et Passkeys

Les groupes d’onglets partagés vous permettent de partager un ensemble d’onglets avec d’autres et de voir la mise à jour du groupe d’onglets instantanément lorsque vous travaillez ensemble

Les clés d’accès offrent une méthode de connexion plus simple et plus sûre, conçue pour remplacer les mots de passe

messages

Modifier un message, annuler l’envoi et marquer comme non lu facilitent la messagerie quotidienne

SharePlay dans Messages vous permet de profiter d’activités comme regarder des films, écouter de la musique et plus encore avec des amis tout en envoyant des messages

La collaboration offre un moyen simple d’inviter d’autres personnes à collaborer sur un fichier via Messages et d’obtenir des mises à jour d’activité dans le fil de discussion

Photos

La bibliothèque de photos partagée iCloud facilite le partage de photos et de vidéos avec jusqu’à cinq membres de la famille dans une bibliothèque séparée qui s’intègre parfaitement à l’application Photos

Régisseur

Stage Manager organise automatiquement les applications et les fenêtres, plaçant votre application active au centre et les autres applications ouvertes sur le côté gauche de votre écran

Changement d’application facile en cliquant sur n’importe quelle application ouverte sur le côté gauche de votre écran

Regroupez des applications pour créer des ensembles d’applications dans Stage Manager

Accès rapide au bureau pour glisser et déposer facilement des fichiers dans des applications dans Stage Manager

FaceTime

Handoff dans FaceTime vous permet de déplacer facilement les appels FaceTime de votre Mac vers votre iPhone ou iPad, et vice versa

Caméra de continuité

La caméra de continuité vous permet d’utiliser l’iPhone comme webcam Mac lorsque vous rapprochez l’iPhone du Mac et que vous le placez sur un support (iPhone XR et versions ultérieures)

Les effets vidéo et d’éclairage incluent le mode Portrait (iPhone XR et versions ultérieures), Center Stage (iPhone 11 et versions ultérieures) et Studio Light (iPhone 11 et versions ultérieures)

Desk View utilise la caméra Ultra Wide sur iPhone pour montrer ce qui se trouve sur votre bureau pendant une vidéoconférence (iPhone 11 et versions ultérieures)

Cette version inclut également d’autres fonctionnalités et améliorations :

L’application Clock pour Mac comprend des horloges mondiales, des minuteries et des alarmes, offrant une expérience plus cohérente sur tous vos appareils Apple

L’application Météo arrive sur Mac, optimisée pour un écran plus grand, et propose des animations immersives, des prévisions horaires et des cartes météo détaillées

Soulevez un sujet de l’arrière-plan, en isolant le sujet d’une image, afin que vous puissiez le copier et le coller dans des applications comme Mail et Messages

Les filtres de mise au point masquent le contenu distrayant dans des applications telles que Calendrier, Mail, Messages, Safari et des applications tierces

Les paramètres système incluent une conception actualisée qui est plus facile à naviguer et a un nouveau nom

Rapid Security Response offre des améliorations de sécurité à macOS encore plus rapidement

Live Captions (bêta) convertit automatiquement l’audio en texte pour que les utilisateurs sourds ou malentendants puissent suivre plus facilement les appels et le contenu multimédia (Mac avec Apple Silicon)

