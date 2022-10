tvOS 16.1 est désormais disponible pour Apple TV avec la nouvelle interface Siri et plus encore

Alors que la version initiale de tvOS 16 le mois dernier était relativement peu excitante, tvOS 16.1 est maintenant disponible pour Apple TV avec quelques nouvelles fonctionnalités. Plus particulièrement, cette mise à jour comprend une interface repensée pour Siri qui est plus compacte et avec des réponses plus personnalisées.

Siri est arrivé pour la première fois sur Apple TV avec l’introduction du modèle Apple TV HD, désormais abandonné, en 2015. Depuis cette version, l’interface Siri est restée la même. Tout cela change avec tvOS 16.1 aujourd’hui. Apple explique :

Cet automne, les nouvelles fonctionnalités de l’expérience Apple TV avec tvOS 16 incluent des mises à jour de Siri qui permettront aux clients d’utiliser encore plus facilement leur voix pour contrôler Apple TV et interagir avec les résultats. Siri sur Apple TV propose une refonte complète et sera capable de reconnaître la voix de chaque utilisateur, afin qu’ils puissent facilement accéder à leurs films, émissions, musique, jeux et applications, et reprendre là où ils se sont arrêtés. En utilisant la télécommande Siri et en demandant « Que dois-je regarder ? » les utilisateurs peuvent obtenir des recommandations personnalisées. La conception plus compacte de Siri sur Apple TV permet aux utilisateurs de visualiser rapidement les résultats sans laisser l’action à l’écran.

Une fois que vous avez appuyé sur le bouton Siri de la télécommande Siri de votre Apple TV, vous verrez l’orbe Siri apparaître dans le coin inférieur droit de l’écran. Tout comme dans iOS, l’icône Siri s’anime désormais lorsque vous parlez. L’interface est également devenue plus compacte. Au lieu d’afficher une barre occupant tout le bas de l’écran, Siri n’est plus qu’une fenêtre flottante.

En plus du nouveau design, il existe également quelques nouvelles fonctionnalités avec Siri sur Apple TV. Les utilisateurs disposant d’AirPods connectés à Apple TV peuvent activer la commande « Hey Siri » pour des interactions mains libres. Les réponses de Siri seront également adaptées à la voix de chaque utilisateur Apple TV pour des informations plus personnalisées.

tvOS 16.1 ajoute également la prise en charge de la nouvelle norme de maison intelligente Matter. Apple explique : « la nouvelle norme de connectivité pour la maison intelligente permet à une grande variété d’accessoires pour la maison intelligente de fonctionner ensemble dans les écosystèmes ».

Vous pouvez mettre à jour votre Apple TV vers tvOS 16.1 dès aujourd’hui en vous rendant dans l’application Paramètres sur votre téléviseur.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :