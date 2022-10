Apple lance la mise à jour watchOS 9.1 au public ! Télécharger maintenant!

Apple vient de publier la première mise à jour incrémentielle du watchOS 9. Oui, le watchOS 9.1 est enfin disponible au public. Apple lance le watchOS 9.1 stable avec une pile de nouvelles fonctionnalités et modifications, y compris des améliorations de la durée de vie de la batterie, la possibilité de télécharger de la musique sans se connecter à un chargeur magnétique, et plus encore. Voici tous les détails sur la nouvelle mise à jour de watchOS 9.1.

Apple propose le nouveau logiciel aux modèles Apple Watch éligibles avec un numéro de build 20S75. Tout comme les autres mises à jour incrémentielles, celle-ci nécessite 596 Mo de données pour le téléchargement. Si vous possédez une Apple Watch Series 4 ou un modèle plus récent, vous pouvez mettre à niveau votre montre vers le nouveau logiciel.

Outre watchOS 9.1, Apple a publié iOS 16.1, iPadOS 16.1, macOS 13 Monterey et tvOS 16.1. Si vous souhaitez mettre à jour votre Apple Watch vers watchOS 9.1, assurez-vous de mettre à niveau votre iPhone vers iOS 16.1.

En termes de changements, watchOS 9.1 est livré avec une pile de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de télécharger de la musique lorsque l’Apple Watch est déchargée du chargeur en utilisant le WiFi ou le mobile, des améliorations de la durée de vie de la batterie pendant les entraînements de marche, de course et de randonnée en plein air sur Apple Watch Series 8, Watch Ultra et Watch SE 2 en minimisant la fréquence cardiaque et les lectures GPS, et cela apporte également l’intégration Matter.

La mise à jour apporte des améliorations à l’application météo, notamment les estimations de pluie, les étiquettes de complications météorologiques horaires, un meilleur retour vocal sur la course en extérieur, etc.

Voici la liste complète des changements à venir avec le watchOS 9.1.

Autonomie de la batterie prolongée pendant les entraînements de marche, de course et de randonnée en plein air avec la possibilité de réduire la fréquence de la fréquence cardiaque et les lectures GPS sur Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (2e génération) et Apple Watch Ultra ;

La musique peut être téléchargée pendant que l’Apple Watch est déchargée en utilisant le Wi-Fi ou le mobile ;

Matter, la nouvelle norme de connectivité pour la maison intelligente, est prise en charge, ce qui permet à une grande variété d’accessoires pour la maison intelligente de fonctionner ensemble dans l’écosystème.

Cette mise à jour inclut également des corrections de bugs pour votre Apple Watch.

Le retour vocal du rythme moyen pendant la course en plein air peut être incorrect

Les estimations de probabilité de pluie affichées dans l’application Météo peuvent ne pas correspondre aux estimations sur l’iPhone à l’emplacement actuel

La complication météorologique horaire peut étiqueter les heures comme AM pendant les heures PM

La durée affichée pendant l’entraînement de musculation peut ne pas avancer pour certains utilisateurs

VoiceOver peut ne pas annoncer le nom de l’application avant de lire la notification lors de la réception de plusieurs notifications

Comment installer la mise à jour watchOS 9.1

Les propriétaires d’iPhone doivent effectuer une mise à niveau vers la mise à jour iOS 16.1 avant d’installer watchOS 9.1 sur l’Apple Watch. Vous pouvez vérifier le nouveau logiciel à la fois sur votre montre ou sur l’application Apple Watch sur votre iPhone. Voici comment vous pouvez mettre à niveau votre Apple Watch vers le nouveau watchOS 9.1.

Dans un premier temps, ouvrez le Application Apple Watch sur votre iPhone. Appuyez sur Ma montre. Cliquez ensuite sur Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Entrez le mot de passe pour confirmation. Appuyez sur Accepter aux termes et conditions. Une fois terminé, appuyez sur installer.

Une fois que vous appuyez sur le bouton d’installation, il téléchargera et installera la dernière mise à jour sur votre Apple Watch. Une fois le processus d’installation terminé, la montre redémarrera automatiquement avec la dernière mise à jour watchOS 9.1.

Articles Liés: