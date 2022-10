Apple publie enfin la mise à jour iOS 16.1 au public

iOS 16 doit être l’une des mises à jour les plus boguées de l’histoire d’iOS et de nombreux utilisateurs se plaignent de l’expérience de déception causée par ces bugs. Il s’agit d’une mise à jour majeure qui comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Mais en raison de bugs, les utilisateurs n’obtiennent pas la meilleure expérience. Après de longs tests, la version publique d’iOS 16.1 est enfin là.

iOS 16.1 devrait corriger la plupart des bugs présents dans iOS 16 et apporter également de nombreuses nouvelles fonctionnalités. En raison de plusieurs bugs dans iOS 16, la plupart des utilisateurs d’iPhone attendaient cette mise à jour pour découvrir iOS 16 sans problème. Et l’attente est terminée. Vous pouvez mettre à jour votre iPhone 8 ou des appareils plus récents vers iOS 16.1.

Parallèlement à la mise à jour iOS 16.1, Apple déploie également iPadOS 16.1, watchOS 9.1, macOS Ventura 13.0, tvOS 16.1, macOS Monterey 12.6.1 et macOS Big Sur 11.7.1. L’iOS 16.1 est livré avec un numéro de build 20B82 qui est identique à la version candidate de la version. La mise à jour pèse environ 1 Go mais elle peut être différente pour différents iPhones.

Parlons maintenant des changements, la nouvelle version d’iOS est livrée avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui sont connues si vous suivez les versions bêta. Et en dehors des nouvelles fonctionnalités, cela rend la version iOS 16 stable et sans bug, ce que nous voulons plus que de nouvelles fonctionnalités pour le moment.

La mise à jour apporte le partage iCloud qui permet aux utilisateurs d’ajouter de la famille ou des amis au groupe et ils peuvent partager des photos dans la bibliothèque partagée et également effectuer des actions comme l’édition de photos. Les activités en direct sont l’une des grandes fonctionnalités d’iOS 16, et avec la dernière mise à jour, les applications tierces prennent également en charge les activités en direct. Vous pouvez consulter le journal des modifications complet ci-dessous.

Journal des modifications complet d’iOS 16.1

Bibliothèque de photos partagée iCloud

Bibliothèque séparée pour partager en toute transparence des photos et des vidéos avec jusqu’à cinq autres personnes

Les règles de configuration vous permettent de contribuer facilement à des photos passées en fonction d’une date de début ou de personnes sur les photos lorsque vous configurez ou rejoignez une bibliothèque

Filtres de bibliothèque pour basculer rapidement entre l’affichage de la bibliothèque partagée, votre bibliothèque personnelle ou les deux bibliothèques ensemble

Les modifications et les autorisations partagées permettent à chacun d’ajouter, de modifier, de mettre en favori, de légender et de supprimer des photos

La bascule de partage dans l’appareil photo vous permet de choisir d’envoyer les photos que vous prenez directement à la bibliothèque partagée, ou d’activer un paramètre à partager automatiquement lorsque d’autres participants sont détectés à proximité via Bluetooth

Activités en direct

Les activités en direct d’applications tierces sont disponibles dans l’île dynamique et sur l’écran de verrouillage pour les modèles d’iPhone 14 Pro

Remise en forme+

Apple Fitness+ est pris en charge sur iPhone même si vous n’avez pas d’Apple Watch

Porte monnaie

Le partage de clés vous permet de partager en toute sécurité une voiture, une chambre d’hôtel et d’autres clés dans Wallet à l’aide d’applications de messagerie telles que Messages et WhatsApp

Maison

Matter, la nouvelle norme de connectivité pour la maison intelligente, est prise en charge, permettant à une grande variété d’accessoires pour la maison intelligente de fonctionner ensemble à travers les écosystèmes

Livres

Les commandes du lecteur sont automatiquement masquées lorsque vous commencez à lire

Cette mise à jour inclut également des corrections de bugs pour votre iPhone :

Les conversations supprimées peuvent apparaître dans la liste des conversations dans Messages

Le contenu de l’île dynamique n’est pas disponible lors de l’utilisation de l’accessibilité

CarPlay peut ne pas se connecter lors de l’utilisation d’une application VPN

iOS 16.1 est la première mise à jour majeure pour les iPhones depuis la sortie d’iOS 16 et elle est disponible pour le public. Cela indique que la mise à jour est disponible pour tous ceux qui n’ont pas installé le profil bêta. Pour vérifier manuellement la mise à jour, accédez à Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel.

Avant de mettre à jour votre iPhone, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes et de la charger à au moins 50 %.

