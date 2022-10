YouTube déploie le thème noir sombre, le « mode ambiant » et d’autres mises à jour du lecteur vidéo

Après des tests au cours des derniers mois, YouTube a officiellement annoncé aujourd’hui plusieurs mises à jour de conception, y compris le mode ambiant, du lecteur vidéo sur Android, iOS, le Web et les téléviseurs intelligents.

En réponse aux commentaires des utilisateurs, YouTube a mis à jour son thème sombre pour qu’il soit « encore plus sombre afin que les couleurs apparaissent vraiment sur votre écran » sur le Web, les mobiles et les téléviseurs intelligents. Il est actuellement gris et sera bientôt plus proche du fond noir de YouTube Music.

Lorsque ce thème est activé, vous pouvez activer un « effet subtil pour que la couleur d’arrière-plan de l’application s’adapte à la vidéo ». Le mode ambiant de YouTube teinte la barre d’état de votre téléphone et la bande contenant le titre de la vidéo juste en dessous du lecteur. « L’échantillonnage dynamique des couleurs » est exploité avec Google « inspiré par la lumière que les écrans diffusent dans une pièce sombre et voulait recréer l’effet afin que les téléspectateurs soient attirés directement dans le contenu et que la vidéo se concentre encore plus sur notre page de lecture. »

La couleur était un thème clé pour nous pendant la phase de développement. Nous voulions ajouter du dynamisme à nos applications sans nuire aux habitudes des téléspectateurs, qu’il s’agisse de profiter de leurs vidéos recommandées ou de rechercher de nouveaux contenus.

Le mode ambiant est disponible sur le Web et sur mobile lorsque le thème sombre est activé, tandis que Google utilise également ce thème dans les listes de lecture dans le cadre d’une carte qui affiche « plus de détails sur chaque liste de lecture afin que les téléspectateurs puissent facilement se lancer ».

Le lecteur vidéo reprend des fonctionnalités telles que le pincement pour zoomer, qui se déploie à partir d’aujourd’hui sur Android et iOS, en mode paysage. De plus, une recherche précise sur les ordinateurs de bureau et mobiles « fait glisser ou glisse vers le haut tout en cherchant à afficher une rangée de vignettes dans le lecteur vidéo ».

Sous le lecteur vidéo, YouTube a placé plusieurs boutons dans des pilules compactes : pouce vers le haut/vers le bas, , Télécharger, Enregistrer et S’abonner. Ce dernier aura également un contraste plus élevé, et la société pense « plus facile à trouver et beaucoup plus accessible » même s’il n’est plus rouge. De plus, « les liens YouTube dans les descriptions de vidéos seront remplacés par des boutons ».

