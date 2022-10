À Milan, vous pouvez vous déplacer avec un taxi volant, tous les détails du projet

Lors des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, il sera possible de se marier en avion d’un bout à l’autre de la ville en déboursant entre 100 et 120 euros.

Dans les années 1970, l’avenir était aux voitures volantes. Comme s’ils étaient la dernière étape de l’évolution. Blade Runner, par exemple, a projeté sur l’écran un 2019 rempli de voitures flottant parmi les gratte-ciel dans la nuit éternelle des mégapoles du futur. Nous ne sommes pas en 2019 mais cela pourrait être en 2026. Pendant les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, il sera possible de voyager en taxi volant.

Ils s’appellent eVtol, ils sont capables de dépasser les 100 kilomètres à l’heure et de parcourir une distance comprise entre 40 et 60 kilomètres. Les avions électriques ressemblent à un croisement entre un petit avion et un hélicoptère, et sont capables de décoller et d’atterrir verticalement. Le coût initial sera prohibitif pour beaucoup. Les simulations tarifaires prédisent que pour se déplacer de Linate à Human Technopole, soit plus ou moins 17 kilomètres à vol d’oiseau, il faudra compter entre 100 et 120 euros par personne. Mais, comme toujours, plus l’offre augmente, plus les prix baissent.

Où et quand partiront les taxis volants

Les pistes seront les vertiports, ici les taxis aériens électriques décolleront et descendront. Il sera possible de partir de Linate, à l’est. Au nord, il y aura un vertiport à l’aéroport de Bresso. Le troisième pôle sera Malpensa, à l’ouest. L’objectif est de couvrir tous les quartiers de la ville. C’est précisément pour cette raison qu’une piste supplémentaire ne peut être exclue, qui sera probablement construite à proximité de la Technopole Humaine, dans l’ancienne zone de l’Expo 2015.

L’accord officiel de l’Esasa, l’agence européenne de la sécurité aérienne, prévu pour 2024, est toujours manquant. Précisément pour cette raison, le premier rendez-vous mondial avec des taxis volants dans la région pourrait être les Jeux olympiques d’hiver de 2026. Quatre ans plus tard, les documents officiels lisent , les « premiers services publics et semi-publics de mobilité » sont prévus. En 2035, l’accent est mis sur l’utilisation de taxis aériens à grande échelle.

À quel point les œuvres sont-elles dans les vertiportas

Depuis un an, Sea, la société qui gère les aéroports de Linate et de Malpensa, travaille à la construction des vertiports. Grâce à une étude conjointe avec Skyports, une société de conception et de gestion, il a été possible d’élaborer le plan du réseau de pistes. « La collaboration avec Skyports va accélérer la capacité de Sea à développer un réseau de vertiports, en commençant par le ‘grand Milan’, soutenant ainsi la phase de démarrage et développant ce type de mobilité prometteur et durable », explique le PDG de Sea. Armando Brunini .

Selon les dossiers de l’ENAC et du dicastère, la construction d’au moins deux vertiports urbains et d’un aéroport est prévue à court-moyen terme. « L’utilisation de ces nouvelles formes de mobilité pour le transport de passagers ne trouvera un terreau fertile qu’à la condition d’une localisation favorable de l’aéroport par rapport à une bonne zone de chalandise ou à proximité des points d’intérêt », expliquent-ils. La demande est là, et les voitures volantes pourraient représenter le fer de lance de la mobilité future. Pas seulement un moyen de repenser le système de transport mais l’écosystème d’une ville elle-même.