Le fabricant de puces Apple TSMC est de plus en plus menacé par la Chine, au milieu de la guerre technologique américaine

Un nouvel article affirme aujourd’hui que le fabricant de puces Apple TSMC court un risque de plus en plus grand face à la Chine et remet en question la sagesse de la société Cupertino de se permettre de devenir entièrement dépendante d’une seule entreprise.

Alors que les États-Unis cherchent désormais activement à entraver la propre industrie chinoise de fabrication de puces en imposant des contrôles à l’exportation sur les équipements de fabrication de puces, on craint que cela augmente considérablement les risques que TSMC ou Taïwan dans son ensemble subisse des mesures de représailles…

Document d’information sur Taïwan

Le gouvernement chinois considère l’île comme un territoire de son propre pays. Taïwan, à son tour, revendique toujours techniquement le contrôle de la Chine continentale, mais ne fait aucune démarche pratique pour exercer le pouvoir, se contentant de se considérer comme une nation indépendante.

Taïwan a sa propre constitution, ses propres élections, son passeport, sa monnaie et ses forces armées.

Cependant, la Chine refuse les relations diplomatiques avec tout pays qui reconnaît l’indépendance de Taïwan, de sorte que la plupart des pays occidentaux jouent un jeu difficile en faisant semblant de ne pas le faire, en ayant des « bureaux de représentation » sur l’île – qui sont des ambassades sauf le nom.

La menace d’une prise de contrôle chinoise par la force de Taïwan est omniprésente. Cependant, l’un des principaux éléments dissuasifs a été la loi américaine sur les relations avec Taiwan. Cela crée une obligation légale pour les États-Unis d’aider Taïwan à se défendre contre une invasion chinoise. Cependant, la réponse mondiale à l’invasion de l’Ukraine par la Russie a démontré à la Chine que si elle pouvait faire face à des risques économiques en envahissant Taïwan, il était peu probable qu’elle en fasse face à des risques militaires, de peur qu’elle ne déclenche une guerre nucléaire.

Guerre économique américaine contre la fabrication de puces chinoise

Les fabricants de puces américains étant laissés dans la poussière derrière les processus avancés de TSMC, les États-Unis et la Chine ont tenté de rattraper leur retard. Aux États-Unis, la loi CHIPS offre des incitations aux fabricants de puces américains et étrangers pour créer des usines en Amérique, la conférencière américaine Nancy Pelosi visitant TSMC pour en discuter entre autres.

La Chine était déjà bouleversée par ce qu’elle considérait comme des subventions américaines injustes, et était encore plus lésée par la visite de Pelosi. Il a riposté en perturbant les approvisionnements en provenance de Taïwan afin de riposter à des entreprises comme Apple, qui dépendent des importations taïwanaises.

Le gouvernement américain a depuis imposé des interdictions sur l’exportation d’équipements de fabrication de puces avancés vers la Chine, afin d’entraver la concurrence.

Le fabricant de puces Apple TSMC craint des représailles

La plus grande crainte est que la Chine soit enhardie par la réponse internationale inefficace à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et qu’elle envahisse Taïwan. C’est quelque chose que les services de sécurité aux États-Unis et au Royaume-Uni ont averti que c’était une possibilité réelle.

Même en laissant ce danger de côté, un nombre croissant d’analystes ont dit au Financial Times que la Chine est susceptible de réagir fortement à l’ingérence américaine dans ses projets de fabrication de puces.

Alors que la concurrence entre les États-Unis et la Chine s’intensifie et que le risque d’un conflit militaire à propos de Taïwan augmente, Washington cherche à la fois à couper Pékin de l’approvisionnement en semi-conducteurs avancés clés et à réduire sa propre dépendance à l’égard de Taïwan pour l’approvisionnement en puces. Ces deux objectifs sapent potentiellement TSMC, dont le succès repose sur le service aux clients sur tous les marchés et sur le fait de le faire à partir d’un groupe d’usines rentables presque entièrement à Taïwan. […] « D’une part, les États-Unis font pression sur TSMC pour qu’il déménage aux États-Unis. De l’autre, il mène une guerre technologique contre la Chine, poussant la tension à un niveau supérieur qui met Taïwan en danger », déclare Jason Hsu, ancien législateur taïwanais et maintenant chercheur principal à la Harvard Kennedy School.

Apple court plus de risques que quiconque, étant dépendant à 100% de TSMC pour la production de ses puces des séries A et M, et plus encore.

« J’ai été surpris qu’Apple et AMD décident de se permettre de dépendre d’un seul fournisseur », déclare Dan Nystedt, vice-président de TriOrient, une société d’investissement privée basée en Asie. « C’est risqué. Même sans géopolitique, il y a des tremblements de terre, des coupures d’électricité. Pourquoi Apple accepte-t-il que toute leur entreprise devrait fermer si TSMC était fermé ? »

TSMC construit une usine de fabrication de puces en Arizona, et il a été suggéré que cela pourrait fabriquer des processeurs Apple, mais pour l’instant, les plans n’incluent ni les dernières générations de puces ni quoi que ce soit comme l’échelle nécessaire pour les séries A et M. frites.

