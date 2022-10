Comment recharger votre iPhone et conserver 100% de la capacité de la batterie pendant deux ans

Vous ne penseriez pas que vous auriez besoin de quelqu’un pour vous dire comment recharger votre iPhone, mais un utilisateur de TikTok fait un bon cas pour suivre son exemple…

Comme Macworld repéré, le créateur de vidéos TikTok Shoandtech a révélé que son iPhone 12 Pro conserve toujours 100% de sa capacité de batterie d’origine après deux ans d’utilisation – et il dit que tout dépend de la façon dont il le charge.

Ils peuvent avoir des routines nocturnes différentes, mais il y a une chose que les utilisateurs d’iPhone ont en commun : ils rechargent leurs téléphones pendant la nuit. Qu’il s’agisse d’un câble Lightning, d’un support MagSafe ou d’un tapis de chargement sans fil, la plupart des gens ont un chargeur sur leur table de chevet pour pouvoir se réveiller avec un iPhone complètement chargé.

Mais selon l’utilisateur de TikTok Shomes (Shoandtech), ce n’est pas la meilleure solution. La vidéo montre Homes avec un iPhone 13 Pro qu’il possède depuis septembre 2021 avec une capacité de batterie maximale de 100 %. Il a également un iPhone 12 Pro qui est toujours à 100 %. Le secret? Il change rarement son iPhone du jour au lendemain […]

Shomes recommande de charger votre iPhone selon ses besoins. Si vous vous endormez et qu’il a une charge de 40 ou 50 %, laissez-le. Ensuite, chargez-le quelque temps le lendemain lorsqu’il entre dans le rouge. De cette façon, la batterie ne sera pas sollicitée et sa santé durera bien plus longtemps qu’elle ne le fera lors d’une charge nocturne.