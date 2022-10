L’iPhone USB-C sera obligatoire en Europe alors que la législation de l’UE passe l’étape finale

Mise à jour : Bien qu’il n’y ait jamais eu de doute, le Conseil des ministres a ratifié aujourd’hui le vote précédent, qui est la dernière étape requise pour devenir loi. Il suffit maintenant qu’il soit signé et publié pour prendre effet.

Nous avons signalé en juin que les iPhones USB-C deviendraient obligatoires à partir de 2024 pour tous les modèles vendus en Europe, l’Union européenne étant parvenue à un accord sur un port de charge commun pour tous les smartphones.

Nous avions alors dit que même si un vote complet du Parlement européen était requis, il était certain qu’il passerait – et l’UE a confirmé aujourd’hui que cela s’est effectivement produit…

L’objectif principal de la loi est une réduction des déchets électriques, car les consommateurs jettent des chargeurs de téléphone et/ou des câbles lorsqu’ils reçoivent un nouveau téléphone.

L’Union européenne a longtemps estimé que la solution à ce problème était de rendre obligatoire un port de recharge unique. Nous pouvons être extrêmement reconnaissants que le passage de la proposition initiale à la loi ait pris si longtemps, car à l’époque où l’idée a été avancée pour la première fois, le port le plus courant était le port microUSB vraiment diabolique. C’était à la fois unidirectionnel et extrêmement délicat.

Maintenant, cependant, la norme sera le port USB-C, qui a déjà été adopté par la plupart des smartphones Android haut de gamme et milieu de gamme.

Les législateurs américains ont également exprimé leur support à cette approche, déclarant qu’elle réduirait les coûts pour les consommateurs et atténuerait les déchets électroniques.

Bien que la loi oblige effectivement Apple à faire passer les ports iPhone de Lightning à USB-C par l’iPhone 16, il semble probable que la société aurait déjà fait le changement de toute façon.

Apple a commencé son adoption de l’USB-C pour les Mac en 2015, avec le MacBook 12 pouces. Il est ensuite allé de pair avec le MacBook Pro 2016, avant de revenir un peu en arrière l’année dernière en restaurant les emplacements pour cartes MagSafe, HDMI et SD.

L’iPad est passé de Lightning à USB-C en 2018, avec les modèles iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces.

Cela a laissé l’iPhone comme seul produit Apple de base avec une prise Lightning. Étant donné que l’iPhone a conservé l’ancien connecteur pendant des années après l’adoption de l’USB-C par Mac et iPad, certains soupçonnaient qu’il continuerait à le faire jusqu’au premier modèle sans port. Cependant, Ming-Chi Actu a annoncé plus tôt cette année qu’Apple passerait à l’USB-C dans l’iPhone 15.

Une amélioration de la spécification USB4 annoncée le mois dernier offre une autre incitation au Switch, offrant des vitesses de transfert de données allant jusqu’à 80 Go/s.

Comme prévu, la loi a été facilement adoptée par le Parlement.

La nouvelle loi, adoptée en séance plénière mardi avec 602 voix pour, 13 contre et 8 abstentions, fait partie d’un effort plus large de l’UE visant à réduire les déchets électroniques et à donner aux consommateurs les moyens de faire des choix plus durables.