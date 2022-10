Bono dit de le blâmer pour le tristement célèbre album gratuit de U2 sur iTunes

Dans le contexte : Apple est peut-être l’entreprise la plus précieuse au monde, mais elle a pris des décisions impopulaires au fil des ans. L’une d’elles consistait à insérer de force un album entier de U2 dans la bibliothèque de chaque utilisateur d’iTunes sur terre en 2014. Mais le chanteur Bono affirme que ni Tim Cook ni la société Cupertino ne sont responsables de cet incident infâme – tout était de sa faute.

Lors de l’événement de dévoilement de l’iPhone 6 qui a eu lieu en septembre 2014, U2 a fait une apparition surprise sur scène. Les rockeurs irlandais ont ensuite annoncé que leur nouvel album de 11 titres était mis à la disposition de tous ceux qui possédaient iTunes, gratuitement. Interrogé à l’époque sur le raisonnement du groupe, Bono a déclaré que c’était « une goutte de mégalomanie, une touche de générosité, une pointe d’autopromotion et une peur profonde que ces chansons dans lesquelles nous avons consacré notre vie ces dernières années ne soient pas entendu. »

Mais à la grande surprise des personnes impliquées, tout le monde n’a pas aimé les ‘Songs of Innocence’ turgescents et intermédiaires, qui ont reçu des critiques tièdes. Il y avait beaucoup de tollé à propos de l’album apparaissant dans les bibliothèques populaires. Comme Bono le note lui-même dans ses mémoires « Surrender : 40 Songs, One Story », dont un extrait est publié dans The Guardian, un commentateur a résumé le mouvement ainsi : « Je me suis réveillé ce matin pour trouver Bono dans ma cuisine, en train de boire mon café , vêtue de ma robe de chambre, lisant mon journal. » Un autre l’a décrit succinctement comme suit : « L’album gratuit de U2 est trop cher. » Apple a même dû sortir un outil spécial pour empêcher l’album d’être lié à un compte.

Bono a déclaré qu’en 2014, il avait expliqué à Tim Cook, Eddy Cue et Phil Schiller que U2 voulait donner Songs of Innocence. « Vous voulez donner cette musique gratuitement? Mais le but de ce que nous essayons de faire chez Apple est de ne pas donner de musique gratuitement. Le but est de s’assurer que les musiciens soient payés », a déclaré Cook. « Non, » répondit Bono. « Je ne pense pas que nous le donnions gratuitement. Je pense que vous nous le payez, puis vous le donnez gratuitement, en cadeau aux gens. Ne serait-ce pas merveilleux? »

Tim Cook haussa un sourcil. « Vous voulez dire que nous payons l’album et que nous le distribuons ensuite ? Bono a répondu : « Ouais, comme quand Netflix achète le film et le donne aux abonnés. »

Cook a expliqué qu’Apple n’était pas une organisation d’abonnement. « Pas encore, » dit Bono. « Que le nôtre soit le premier. » Cook n’était pas convaincu, demandant si l’album ne devait être donné qu’aux personnes qui aiment U2. « Eh bien, » répondit Bono, « je pense que nous devrions le donner à tout le monde. Je veux dire, c’est leur choix s’ils veulent l’écouter. »

En fin de compte, Bono a dit que tout était de sa faute, « Pas Guy O, pas Edge, pas Adam, pas Larry, pas Tim Cook, pas Eddy Cue. » Il semble que le PDG d’Apple ait été philosophique à propos du cadeau. « Vous nous avez convaincus de faire une expérience », a-t-il dit à Bono. « Nous avons couru avec. Cela n’a peut-être pas fonctionné, mais nous devons expérimenter, car l’industrie de la musique dans sa forme actuelle ne fonctionne pas pour tout le monde. »

Bono a également rappelé la collaboration avec Apple dix ans plus tôt sur l’iPod. U2 a convaincu le PDG de l’époque, Steve Jobs, de les laisser figurer dans les célèbres publicités silhouettes pour le lecteur de musique. Le groupe ne voulait pas d’argent pour sa participation, mais il y avait une demande d’actions Apple, même un montant symbolique, par courtoisie. Jobs a refusé, qualifiant cela de dealbreaker, alors Bono a suggéré un iPod U2 personnalisé, ce qui a conduit à l’édition spéciale «noir avec molette cliquable rouge» de l’appareil auparavant uniquement blanc.