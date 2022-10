Silent Hill 2 Remake explique pourquoi il est exclusif à PS5

Le remake de Silent Hill 2 est un rêve devenu réalité, mais un rêve exclusif de quelques-uns. Sur consoles, le jeu ne sortira que sur PlayStation 5 et laissera les utilisateurs Xbox et Nintendo hors du cauchemar (du moins pour l’instant, il reste à voir s’il s’agit d’une exclusivité temporaire). Le directeur créatif et concepteur principal de la Bloober Team, Mateusz Lenart, a pesé sur la question, précisant que la console de Sony offre les fonctionnalités dont ils ont besoin pour cristalliser la version de Silent Hill 2 qu’ils ont en tête. Faites attention à ses paroles :

« Il ne s’agit pas seulement de graphismes. Une grande partie de l’atmosphère inquiétante de Silent Hill est obtenue grâce à la musique et à la conception sonore. La PS5 dispose de fonctionnalités audio 3D qui permettent au joueur de savoir exactement d’où viennent les bruits. Nous avons créé un paysage sonore réaliste et crédible grâce à ce qui fera que tout le monde se sentira à l’intérieur de la ville », a commencé à expliquer Lenart sur le blog PlayStation. « Nous n’avons pas non plus oublié le DualSense. Nous avons déjà montré avec The Medium que nous pouvions être très créatifs en ce qui concerne les déclencheurs adaptatifs et les vibrations haptiques, mais nous lancerons de nouvelles idées dans Silent Hill 2. Gardons-les une surprise pour l’instant. »

Mais si quelque chose a conquis le concepteur, c’est bien le disque dur. « La grande amélioration qui doit être mentionnée est technologique. Tout est question de stockage SSD. Sa vitesse est telle que les joueurs ne verront aucun écran de chargement tout en explorant la ville de Silent Hill sans limitations. Toutes ces fonctions et caractéristiques feront du remake un expérience encore plus déchirante et mémorable pour les fans et les nouveaux venus. Il sera meilleur que tout ce qui a précédé. Nous espérons rendre justice à ce classique culte et insuffler une nouvelle vie à son gameplay. Nous avons hâte que vous essayiez . »