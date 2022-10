Quoi de neuf dans Android 13 Go Edition (toutes les nouvelles fonctionnalités)

Android 13 est disponible depuis quelques mois maintenant. Google a apporté de nombreuses améliorations au système d’exploitation Android. Mais à chaque amélioration et nouvelle fonctionnalité, le système d’exploitation devient plus lourd. Alors que la plupart des téléphones économiques, de milieu de gamme et haut de gamme n’ont aucun problème à exécuter la dernière version d’Android, c’est un problème pour les téléphones d’entrée de gamme.

Pour contrer le problème de manipulation, Google a introduit Android Go il y a cinq ans. La version Go est une version plus légère d’Android qui est plus petite et utilise moins d’énergie, d’espace et d’autres ressources. Il est donc parfaitement logique que Google continue avec les dernières mises à jour.

Alors que les utilisateurs de téléphones phares et de milieu de gamme peuvent goûter aux nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs de téléphones d’entrée de gamme manquent ces nouvelles fonctionnalités intéressantes. Et voici donc le rôle d’Android Go. Et avec Android 13 Go, les utilisateurs peuvent obtenir la fonctionnalité la plus médiatisée qui est le thème Material You.

Donc, si vous avez un téléphone d’entrée de gamme, vous devez connaître la dernière version d’Android Go qui sera bientôt déployée sur les appareils éligibles. Donc, ne vous inquiétez plus de moins de mémoire et d’espace. Selon les données officielles, plus de 250 millions d’utilisateurs utilisent la version Android Go. Parlons maintenant des nouveautés d’Android 13 Go.

Matériel Vous

C’est l’une des principales fonctionnalités d’Android 12, et elle est également disponible sur les appareils Android Go. Matériel Vous laissez les utilisateurs appliquer le schéma de couleurs correspondant au fond d’écran principal à l’ensemble de l’interface utilisateur, y compris les paramètres rapides, les applications, les icônes d’application, les paramètres, etc.

Seules certaines applications tierces prennent en charge Material You pour le moment, mais elle s’étendra bientôt à d’autres applications tierces car cela dépend des développeurs pour l’adopter sur leurs applications. Alors que les applications Stock ont ​​déjà reçu Material You.

Android 13 Go aura un choix limité de 4 schémas de couleurs par rapport aux 16 schémas de couleurs sur Android 13. Mais c’est suffisant car dans la pratique, nous choisissons le schéma par défaut car il a l’air le meilleur la plupart du temps.

Mises à jour logicielles directes

Toute mise à jour majeure pèse plus et donc pour mettre à jour l’appareil, il a besoin de plus d’espace libre que les téléphones d’entrée de gamme ne peuvent pas se permettre. Et avec la dernière édition d’Android 13 Go, Google apporte les mises à jour du système Google Play aux appareils Go qui assureront les dernières mises à jour de sécurité critiques et requises sur l’appareil sans avoir besoin de beaucoup d’espace.

De cette façon, vous n’avez pas à attendre les mises à jour logicielles des fournisseurs pour obtenir des mises à jour de sécurité importantes.

Google Découvrir

Discover est l’une des fonctionnalités utiles qui affiche un contenu pertinent en un seul geste. Il est disponible depuis longtemps sur la version standard d’Android. Et maintenant, avec l’édition Android 13 Go, il sera disponible sur les appareils Go.

Pour y accéder, tout ce que vous avez à faire est d’effacer à droite et vous aurez les dernières nouvelles, du contenu utile, des histoires et plus encore que vous pourriez aimer.

Autorisation de notification

L’édition Android 13 Go comprend également certaines fonctionnalités principales d’Android 13, notamment l’autorisation de notification. Lorsque les utilisateurs installent et ouvrent des applications pour la première fois, ils obtiendront une fenêtre contextuelle indiquant s’ils souhaitent autoriser ou non la notification de l’application. Cela peut être fait manuellement à partir de la page d’informations sur l’application, mais le fait d’avoir les options contextuelles améliore l’expérience utilisateur.

Préférence de langue par application

Dans l’édition Android 13 Go, les utilisateurs peuvent choisir différentes langues pour différentes applications. Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité d’Android 13. C’est une fonctionnalité utile. Ainsi, si vous souhaitez qu’une application s’exécute en anglais et d’autres applications dans d’autres langues, vous pouvez le faire avec la préférence de langue par application.

Découvrez les fonctionnalités en détail sur le Page Officielle.

Il existe d’autres fonctionnalités fournies avec Android 13 Go. Mais ce sont les principales fonctionnalités que vous aimerez certainement pour une meilleure expérience utilisateur. Pour l’instant, les appareils éligibles sont inconnus. Mais une fois que nous aurons plus d’informations, nous les partagerons avec vous.

