HomeKit hebdomadaire : le diffuseur d’huiles essentielles Meross Smart WiFi avec HomeKit prépare votre maison pour les vacances

Je suis fan de Meross depuis qu’ils ont sorti leurs premiers produits HomeKit. Ils sont peu coûteux, répartis sur une variété de types de produits et fonctionnent généralement bien. Meross a récemment lancé un nouveau diffuseur d’huile Wi-Fi avec prise en charge de HomeKit, et c’est un excellent moyen de commencer à préparer votre maison pour le temps d’automne et bientôt – la saison des vacances de Noël.

HomeKit Hebdomadaire est une série axée sur les accessoires pour la maison intelligente, les trucs et astuces d’automatisation et tout ce qui concerne le cadre de la maison intelligente d’Apple.

Certaines personnes pensent que les diffuseurs d’huile sont des appareils miracles, tandis que d’autres les voient comme une forme de désodorisant. Je fais partie de cette dernière catégorie, mais nous avons toujours plusieurs produits autour de notre maison. Le nouveau diffuseur d’huiles essentielles Meross Smart Wi-Fi offre une option beaucoup plus esthétique sur un marché déjà encombré. Voyons comment cela fonctionne avec HomeKit.

Pourquoi HomeKit pour ce produit ?

Vous lisez HomeKit Weekly. Vous êtes probablement comme moi. S’il peut être branché, HomeKit est ce que vous voulez. Même si j’aime HomeKit, j’aime aussi les switchs physiques. Je ne veux pas me fier à 100 % à Siri ou à l’application Home pour n’importe quoi. Quand je veux utiliser Siri, je veux utiliser Siri. J’aime aussi quand les produits incluent des boutons physiques. Le diffuseur d’huile Wi-Fi Meross offre les deux options.

Dans l’ensemble, je veux HomeKit pour ce produit comme pour n’importe quel produit. J’aime la possibilité de contrôler marche/arrêt et débit depuis l’application Home. Si nous sommes partis quelques heures et que je veux rentrer dans une maison qui sent la menthe poivrée de Noël, c’est ce que je veux faire. Je le regarde de la même manière que mes lumières ou mon climatiseur. Je veux le contrôler quand je veux le contrôler. Si vous êtes nouveau sur HomeKit, vous devrez vous assurer que vous disposez d’un Home Hub (HomePod mini ou Apple TV) afin d’accéder à distance à vos produits HomeKit. Il est petit et léger, il ne prendra donc pas beaucoup de place sur votre bureau ou votre table de chevet – vous pouvez même le déplacer d’une pièce à l’autre pendant les vacances ! Mais malgré sa taille, ce diffuseur semble solide et bien construit.

La boîte comprend une tasse à eau, un cordon d’alimentation et le diffuseur physique. Le déballage pour être opérationnel prend moins de trois minutes, puis vous êtes prêt à scanner le code HomeKit. Le code se trouve au bas de l’appareil et je vous recommande d’en créer une sauvegarde dans une application comme HomePass, car il s’agit d’un produit qui traite de l’eau. J’ai pu faire fonctionner le diffuseur d’huile Wi-Fi avec HomeKit en moins de cinq minutes, et la configuration a été simple. Je viens d’ouvrir l’application Home, de scanner le code HomeKit au bas de l’appareil, puis de l’intégrer en tant qu’humidificateur. Vous pouvez également l’ajouter à une pièce ou à un groupe si vous le souhaitez, tout en créant des scènes et des automatisations HomeKit. Les scènes HomeKit seraient très bénéfiques ici si vous avez une « scène de l’heure du coucher » où vous voulez l’exécuter la nuit. Même si vous ne prévoyez pas d’ajouter d’huiles pour créer un parfum, le produit peut être utilisé comme humidificateur.

Caractéristiques du diffuseur d’huile Wi-Fi Meross

Le réservoir de 400 ml permet de régler la pulvérisation lourde ou légère, qui dure entre 7 et 14 heures

Compatible avec Apple HomeKit, Amazon Alexa et Google Assistant

La fonction d’arrêt automatique sans eau protège l’appareil et vous protège des brûlures lorsqu’il manque d’eau.

Lumière RVB personnalisable parfaite pour une veilleuse

Au final

Comme je l’ai mentionné au début, je ne pense pas que les diffuseurs d’huile aient des avantages significatifs pour la santé. Si vous le faites, c’est génial, mais dans tous les cas, j’adore l’odeur d’une chute, de Noël, etc. Le nouveau diffuseur d’huile de Meross est une autre option intéressante pour donner à votre maison une odeur agréable et la lumière RVB personnalisable est une touche amusante. Si vous cherchez quelque chose de petit et portable à mettre dans n’importe quelle pièce pour donner une odeur agréable et ajouter de l’humidité à l’air. Il est disponible sur Amazon ou directement auprès de Meross.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :