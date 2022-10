Platinum Games montre son support à Jennifer Hale après la crise du doublage de Bayonetta 3

Platinum Games, la société de développement de Bayonetta 3, a publié un communiqué officiel montrant tout son support à Jennifer Hale, la nouvelle voix de Bayonetta pour son troisième volet à venir, après les accusations de l’habituelle actrice de doublage de la Sorcière d’Umbra, Hellena Taylor , qui a récemment publié un fil vidéo accusant les créateurs du jeu d’offrir un salaire « insultant » pour son travail, provoquant son départ du projet. Ainsi, la société japonaise prend la défense de Jennifer Hale face à la vague de critiques et d’insultes que l’actrice a reçues ces derniers jours à travers le réseau des réseaux.

Platinum Games apprécie le travail des personnes impliquées dans Bayonetta

« Chez Platinum Games, nous adressons nos plus sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué à créer la saga Bayonetta au fil des ans, ainsi qu’à la communauté qui en a été le fondement. Nous apportons tout notre support à Jennifer Hale en tant que nouvelle Bayonetta et nous nous positionnons avec elle dans ses déclarations », ont écrit les responsables de Platinum Games dans leur communiqué officiel. « Nous demandons aux gens d’éviter de faire plus de commentaires qui pourraient offenser Jennifer ou tout autre contributeur à la saga », concluent-ils du studio de développement japonais.

Ce message intervient quelques jours après que Jennifer Hale a publié une déclaration via ses comptes officiels dans laquelle elle demandait une résolution positive pour toutes les parties impliquées, en plus de montrer son support au doublage d’acteurs et d’actrices pour recevoir des salaires adéquats pour leur travail et leur implication.

Bayonetta 3 arrive en exclusivité sur Nintendo Switch le 29 octobre 2022.

Source | Jeux de platine