Qu’est-ce que la dyscalculie, la DSA arithmétique : symptômes et exemples pour la reconnaître

La dyscalculie est un trouble spécifique des apprentissages (TAS) qui affecte la compréhension de l’arithmétique, comme la difficulté à comprendre les nombres et à apprendre les mécanismes de calcul et de comptage.

La discalculia è un disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) che riguarda la comprensione dell’aritmetica ma che, molte volte, viene confuso con le difficoltà che, in maniera più o meno frequente, i bambini incontrano nello studio di una materia complessa come la mathématiques. Il s’agit plutôt d’un trouble spécifique du système numérique et du calcul qui peut généralement survenir chez les enfants d’âge préscolaire ou dans les premières années du primaire et qui est parfois associé à d’autres TSA, comme la dyslexie et la dysgraphie. S’agissant d’un trouble lié à la difficulté à comprendre les nombres et à apprendre les mécanismes de calcul et de comptage, parmi les principales erreurs commises par un sujet dyscalculique figurent les problèmes liés à l’identification et à l’écriture des nombres, notamment s’ils sont constitués de plusieurs chiffres mais il peut aussi y avoir des difficultés à ordonner les nombres dans un sens progressif ascendant ou descendant, à effectuer les quatre opérations fondamentales ainsi qu’à mémoriser les horaires ou à apprendre à lire l’horloge. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les personnes handicapées mentales ont une intelligence normale ou supérieure à la norme, mais elles ont des problèmes avec une capacité mentale particulière, qui dans le cas de la dyscalculie est liée précisément à la compréhension des nombres et des calculs.

Comment reconnaître la dyscalculie chez les enfants

Pour comprendre si un enfant a simplement des difficultés à étudier les mathématiques, ou s’il s’agit d’un DSA de calcul, il existe certains signes qui, s’ils sont observés avec une certaine fréquence, peuvent nous aider à reconnaître la dyscalculie.

difficulté à reconnaître de petites quantités

difficulté à quantifier et à sérialiser

incapacité à mémoriser les tables de multiplication

difficulté à apprendre les stratégies de composition et de décomposition du nombre

incapacité à calculer à l’esprit

difficulté à apprendre les procédures de calcul écrit

Pour les énumérer, de manière spécifique, également les spécialistes des Fatebenefratelli en vade mecum sur la dyscalculie, pour laquelle ils précisent que, comme dans le cas des autres TSA, la dyscalculie est aussi un trouble neurodéveloppemental qui ne dépend pas de l’intelligence et se distingue donc d’un déficit intellectuel – qui concerne plutôt une intelligence inférieure à la normale qui cause des problèmes dans toutes les capacités mentales.

Les erreurs les plus courantes que commet l’enfant dyscalculique

La dyscalculie, en tant que trouble des compétences numériques et arithmétiques, détermine une série d’erreurs fréquemment commises. Comme indiqué, des difficultés peuvent survenir pour identifier les nombres et les écrire, surtout lorsqu’ils sont composés de plusieurs chiffres, pour reconnaître les unités, pour identifier les relations entre les différents nombres, pour écrire les nombres sous la dictée. D’autres problèmes peuvent concerner la capacité à trier des nombres dans un sens progressif croissant ou décroissant, à associer certaines quantités au nombre correspondant, à apprendre la signification des signes arithmétiques et donc à effectuer des opérations mathématiques.

Par exemple, dans l’étude des tables de multiplication, il peut être particulièrement difficile de les mémoriser, ou il peut arriver souvent de confondre les nombres, de les écrire en inversant les chiffres ou de ne pas pouvoir établir les ordres de grandeur. Les calculs peuvent être longs et fastidieux, malgré la connaissance des règles de calcul, mais à défaut de les appliquer.

En résumé, dans la dyscalculie on peut identifier trois grandes catégories d’erreurs :

les erreurs arithmétiques, qui comprennent tous les cas dans lesquels un enfant est incapable de se souvenir ou confond des règles simples dans un système de calcul ;

les erreurs de procédure, c’est-à-dire liées à l’application ou à la mémorisation de procédures arithmétiques, telles que le report, la file d’attente et le prêt.

la dyslexie des chiffres, c’est-à-dire toutes les erreurs relatives au lexique et à la syntaxe des nombres, qui peuvent entraîner une confusion entre un nombre ou un autre, entre des signes arithmétiques ou dans l’établissement de relations entre les chiffres.

Quelles sont les causes de la dyscalculie

La dyscalculie est un trouble neurodéveloppemental dont les causes ne sont pas encore totalement élucidées. On pense qu’il n’est pas dû à une cause unique, mais à un ensemble de facteurs qui déterminent l’apparition du trouble, à commencer par des influences génétiques, ou la présence d’un membre de la famille atteint de dyscalculie.

D’autres causes possibles incluent des facteurs environnementaux, tels que l’exposition à des substances toxiques, la consommation d’alcool ou de drogues de la mère pendant la grossesse, ou des complications pendant la grossesse ou l’accouchement, des problèmes néonataux (naissance prématurée, faible poids à la naissance, etc.). Les facteurs de risque postnatals, précisent les manuels MSD, comprennent les infections du système nerveux central, les néoplasmes malins et leurs traitements, les traumatismes, la malnutrition et l’isolement social sévère, les expériences négatives de l’enfance ou la privation affective.

Le test pour diagnostiquer la dyscalculie

Pour le diagnostic de la dyscalculie, il existe des tests standardisés, qui comprennent des tests arithmétiques à travers lesquels il est possible d’évaluer les difficultés de raisonnement mathématique. Comme l’explique l’AIAMC, l’Association française d’analyse et de modification du comportement et de thérapie comportementale et cognitive, le processus de diagnostic se compose généralement d’un entretien anamnestique réalisé avec les parents ; l’évaluation de la difficulté rencontrée chez l’enfant à qui sont présentés différents tests spécifiques pour évaluer les compétences scolaires et cognitives et l’entretien dit de restitution, dans lequel l’issue ou le résultat du diagnostic est communiqué.

En ce qui concerne le timing, un diagnostic de dyscalculie peut être effectué à partir de la fin de la deuxième classe élémentaire pour la lecture et l’écriture et à partir de la fin de la troisième classe élémentaire pour l’évaluation des mathématiques, mais rien n’empêche, en cas de sonnettes d’alarme, procéder à un dépistage précoce.

Les différents types de dyscalculie

A partir de la distinction, déjà évoquée plus haut, des différentes catégories d’erreur de calcul, il est possible de diviser la dyscalculie en différents types :

Dyscalculie des faits numériques, dans laquelle on observe des difficultés de mémorisation ou d’automatisation des règles au sein d’un système de calcul ;

Dyscalculie procédurale, liée à la difficulté d’appliquer ou de mémoriser des procédures arithmétiques ;

La dyslexie des nombres, qui comprend les difficultés liées à la lecture et à l’écriture des nombres, à la compréhension des quantités numériques et des quantités auxquelles les nombres se réfèrent ;

La dyscalculie visuospatiale, dans laquelle des problèmes de reconnaissance et d’orientation spatiales (localisation des objets, mémoire spatiale, conscience de la position et de l’espace) et des difficultés d’attention visuelle et de mémoire peuvent être rencontrés.

Programme d’enrichissement instrumental (PAS) pour traiter la dyscalculie

Le traitement des troubles d’apprentissage se concentre sur la gestion de l’éducation, mais peut également inclure un traitement médical, comportemental et psychologique. Il est également possible d’améliorer l’acceptation de la difficulté spécifique, d’augmenter l’estime de soi, d’améliorer l’attention et l’auto-évaluation de ses compétences globales grâce à l’utilisation du Programme d’Enrichissement Instrumental (PAS).

Il existe cependant en milieu scolaire des outils didactiques et technologiques compensatoires de la dyscalculie – qui visent à rétablir l’équilibre grâce, par exemple, à l’utilisation de la synthèse vocale, de l’enregistreur, des programmes d’écriture vidéo et correcteur orthographique, de la calculatrice, etc… – et de type dispensatif – qui visent à atténuer la fatigue des difficultés d’apprentissage. Ces outils, grâce à la loi 170/10 qui reconnaît la dyslexie, la dysorthographie, la dysgraphie et la dyscalculie comme SLD, sont un droit pour les élèves atteints de SLD, à travers la création de plans didactiques personnalisés promus par le MIUR.

Dyscalculie et autres troubles apparentés

La plupart des troubles d’apprentissage sont mixtes ou complexes, ce qui indique qu’ils impliquent plus d’une compétence. Cependant, selon les données deAcadémie internationale de recherche sur les troubles d’apprentissage (IARLD)seulement 2,5 % de la population scolaire présente des difficultés de cognition mathématique en présence d’autres SLD, comme la dyslexie, la dysorthographie et la dysgraphie.

Dyscalculie chez l’adulte

Des difficultés de raisonnement mathématique peuvent également être présentes à l’âge adulte et impliquer des altérations de l’attention, de la mémoire, de la perception, du langage ou des relations sociales, bien que les troubles neurodéveloppementaux soient des affections qui surviennent principalement dans la petite enfance, généralement avant l’entrée à l’école.