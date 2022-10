Realme lance Android 13 Open Beta pour Realme GT 2

Android 13 atteint désormais davantage de téléphones Android grâce aux efforts des équipementiers basés sur Android. Realme travaille également sur Realme UI 3 basé sur Android 13. Oui, actuellement Realme teste Android 13 avec Realme UI 3 et Realme UI 4 n’a pas encore été annoncé dans le monde.

Realme GT 2 est désormais le dernier téléphone Realme à recevoir la bêta ouverte d’Android 13. L’appareil est entré dans le programme Early Access il y a environ un mois. Et après un mois de tests bêta fermés, la société a annoncé la version bêta ouverte d’Android 13 pour le Realme GT 2.

Realme a officiellement annoncé la sortie de la bêta ouverte sur le page communautaire. Et avec la sortie du programme bêta ouvert, il est clair que la mise à jour stable de l’appareil n’est plus que dans quelques semaines. En fait, s’il n’y a pas de problèmes avec cette version, la même version sera publiée en tant que mise à jour stable pour tous les utilisateurs.

La dernière mise à jour bêta ouverte est disponible avec le numéro de build RMX3312_11_C.03 et est actuellement disponible en Inde. Nous n’avons pas encore de date prévue pour les autres régions. La taille de la mise à jour peut varier en fonction de différents scénarios.

En parlant de nouvelles fonctionnalités, la mise à jour apporte les mêmes fonctionnalités que celles proposées par Oppo et OnePlus. Il comprend la conception Aquamorphic, Quantum Animation Engine 4.0, de grands dossiers dans l’écran d’accueil, des améliorations de la sécurité et de la confidentialité, et plus encore. Vous pouvez consulter le journal des modifications ci-dessous dans les captures d’écran ci-jointes.

Si vous êtes un utilisateur de Realme GT 2 5G et que vous souhaitez tester Android 13 avant la version stable, vous pouvez facilement opter pour la bêta ouverte. Avant de postuler pour la version bêta, assurez-vous de mettre à jour votre téléphone vers RMX3312_11.A.20 / RMX3312_11.A.21.

Pour postuler à la version bêta, rendez-vous sur Paramètres > Mise à jour du logiciel. Appuyez sur l’icône Paramètres dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Version d’essai. Sélectionnez maintenant Open Beta et suivez les instructions à l’écran. Après avoir soumis l’application, Realme l’examinera, puis vous recevrez la mise à jour une fois l’application passée en revue.

Avant de mettre à jour votre Realme GT 2 vers Android 13 Open Beta, assurez-vous de sauvegarder votre téléphone et de le charger à au moins 50 %.

Si vous n’aimez pas la nouvelle mise à jour ou si vous rencontrez des problèmes et que vous souhaitez revenir à Android 12, vous pouvez installer le package de restauration.

Vous devez installer la mise à jour à l’aide de la récupération de stock. Vous perdrez vos données, faites donc une sauvegarde.