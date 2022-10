Certains utilisateurs mettent en garde contre l’installation de la version bêta d’iOS 15.7.1 après la rupture de Face ID

En bref : les premières versions des systèmes d’exploitation sont généralement accompagnées d’un avertissement indiquant que les utilisateurs peuvent rencontrer des bugs plus ou moins graves. Celui trouvé par certains utilisateurs de la version bêta d’iOS 15 d’Apple est définitivement à l’extrémité de la « mauvaise » échelle : il empêche Face ID de fonctionner.

Rapports d’utilisateurs publiés sur Reddit et Twitter (via MacRumors) indique que la version candidate iOS 15.7.1 publiée plus tôt cette semaine empêche Face ID de fonctionner sur des appareils tels que l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 12 Pro Max et l’iPhone 13 Pro.

Un Redditor dit que la tentative de réinitialisation de Face ID sur son iPhone a généré une erreur « Face ID Is Not Available », rendant la fonction de sécurité complètement inutilisable. Un utilisateur de Twitter qui a rencontré le même problème conseille aux gens d’éviter complètement la version candidate iOS 15.7.1.

MacRumors note que les versions candidates d’iOS finissent généralement par être identiques aux versions finales d’iOS, mais il est possible qu’Apple lance une nouvelle version candidate d’iOS 15.7.1 avant l’arrivée de la dernière incarnation du système d’exploitation la semaine prochaine.

Certains utilisateurs qui ont trouvé iOS 15.7.1 ennuyé par leur Face ID disent qu’il existe une solution : téléchargez et installez iOS 16. Quant à savoir pourquoi les gens ne sont pas simplement passés directement au dernier système d’exploitation mobile d’Apple, beaucoup sont découragés par le nombre de problèmes. que les utilisateurs ont rencontrés depuis sa sortie.

L’un des plus gros problèmes avec iOS 16 était le bougé de l’appareil photo. En septembre, les propriétaires d’iPhone 14 Pro publiaient des vidéos des caméras de leur appareil présentant un comportement étrange lorsqu’elles étaient utilisées avec des applications tierces. Les mouvements du module caméra étaient si violents qu’ils provoquaient un bourdonnement/cliquetis.

Apple a corrigé le problème de vibration avec la sortie d’iOS 16.0.2, mais il y a d’autres problèmes liés à FaceTime et iMessage. Ils ont également été résolus, mais de nombreux utilisateurs d’iPhone restent réticents à la mise à niveau jusqu’à ce que le système d’exploitation soit plus stable.

Il y a aussi la question de la compatibilité. Certains appareils ne sont pas compatibles avec iOS 16, y compris l’iPhone SE de première génération et l’iPhone 6s/6s Plus, ce qui indique que les utilisateurs ne peuvent pas passer à la dernière version.

Dans d’autres nouvelles d’Apple cette semaine, des rapports affirment que la société a réduit la production d’iPhone 14 Plus jusqu’à 90 % en raison de la faible demande pour le plus grand combiné non Pro.