Un procès accuse la société de technologie médicale Masimo d’avoir créé un clone d’Apple Watch

Un procès intenté hier par Apple accuse la société de technologie médicale Masimo d’avoir créé un clone d’Apple Watch, sous la forme de la W1 Advanced Health Tracking Watch.

Masimo rejette la demande et affirme qu’Apple ne fait que riposter à son propre procès alléguant des violations de brevets par la société Cupertino…

La bataille entre les deux sociétés a une longue histoire. En 2013, Apple aurait contacté Masimo pour discuter d’une éventuelle collaboration entre les deux sociétés. Au lieu de cela, affirme Masimo, Apple a utilisé les réunions pour identifier le personnel qu’il voulait débaucher. Masimo a qualifié plus tard les réunions d' »effort ciblé pour obtenir des informations et de l’expertise ».

Apple a en effet embauché un certain nombre d’employés de Masimo, dont le médecin-chef de l’entreprise, avant le lancement de l’Apple Watch.

Le PDG de Masimo, Joe Kiano, a par la suite exprimé sa crainte qu’Apple ait peut-être tenté de voler la technologie de capteur d’oxygène sanguin de l’entreprise. La société se décrit comme « les inventeurs des oxymètres de pouls modernes » et sa technologie est utilisée dans de nombreux hôpitaux.

En 2020, la société a poursuivi Apple pour vol de secrets commerciaux et violation de 10 brevets Masimo. Le procès a demandé une injonction sur la vente de l’Apple Watch.

Avance rapide de deux ans, et maintenant Apple poursuit Masimo. La société Cupertino affirme que la conception et les fonctionnalités de la montre Masimo W1 Advanced Health Tracking en font un clone d’Apple Watch.

Crumpe rapporte un porte-parole d’Apple disant que le procès visait à « protéger les innovations que nous proposons au nom de nos clients ». Masimo a répondu à Reuters, affirmant qu’Apple ripostait simplement à ses propres poursuites.

Bien que le Masimo W1 ressemble plus qu’à l’Apple Watch, la société Cupertino pourrait avoir du mal à alléguer des infractions de conception, étant donné le nombre quelque peu limité de façons de concevoir une smartwatch carrée.

Il peut avoir plus de chance d’attaquer l’ensemble de fonctionnalités. Voici comment Masimo décrit la fonctionnalité W1 :

Première du genre, la Masimo W1 offre des données de santé précises et continues et des informations exploitables sur la santé – du leader de l’oxymétrie de pouls en milieu hospitalier – dans une montre personnelle et adaptée au style de vie.

S’appuyant sur les décennies de leadership de Masimo dans la création de solutions révolutionnaires de surveillance non invasive des paramètres sanguins, Masimo W1 fournit une variété de données physiologiques, notamment le niveau d’oxygène (SpO2), la fréquence du pouls, la variabilité de la fréquence du pouls, la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la variabilité de la pleth index et indice de perfusion – pour les consommateurs qui souhaitent prendre des décisions plus éclairées en matière de santé et de style de vie, améliorer leur forme physique ou suivre leurs données de santé seuls ou avec des amis et la famille.