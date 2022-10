Coccinelles « zombies » dans la province de Nice : un parasite les infecte et les tue comme dans Alien

Une guêpe parasite injecte des œufs dans des coccinelles et les transforme en « zombies » pour protéger ses propres larves. Le phénomène documenté dans la province de Nice.

Coccinelle « zombie » parasitée par la guêpe Dinocampus coccinellae. Crédit : Andrea Centini

Lors d’une excursion près du Parc Régional des Castelli Romani, entre Velletri et Rocca di Papa, des coccinelles « enlacées » dans un cocon, complètement paralysées mais vivantes, ont été photographiées. Ce sont de malheureux spécimens de coccinelle commune (Coccinella septempunctata) transformés en véritables zombies par une guêpe parasite, qui les infecte d’une manière qui n’est pas sans rappeler le xénomorpho de la célèbre saga cinématographique d’Alien. Les coccinelles victimes de la Dinocampus coccinelles ils servent non seulement d’incubateurs pour la larve, mais aussi de véritables gardes du corps, protégeant le cocon de leurs couleurs vives qui tiennent les prédateurs à distance. Voici ce qui se passe.

La guêpe Dinocampus coccinellae, comme expliqué dans l’article « Qui est le marionnettiste ? La réplication d’un virus associé aux guêpes parasites est en corrélation avec la manipulation du comportement de l’hôte « publié dans la revue scientifique faisant autorité Actes de la Royal Society B, est un parasite des insectes coléoptères coccinelles tels que la coccinelle commune susmentionnée et la coccinelle tachetée (Coleomegilla maculata). Une fois la victime identifiée, l’hyménoptère l’attaque et implante un œuf dans son abdomen, avec un dard – ovodepositor. Après environ une semaine, une larve émerge de l’œuf. Le parasite élimine tous les autres œufs et commence à se développer à l’intérieur du corps, dévorant les tissus mous et les gonades de la pauvre coccinelle, qui malgré l’hôte indésirable continue de vivre sa propre vie, se nourrissant régulièrement.

Crédit : microscopy–uk.org

La larve, comme l’explique le portail scientifique microscopy-uk.org, est prête à émerger 18 à 27 jours après l’éclosion et a traversé quatre stades larvaires distincts. À ce stade, il paralyse la coccinelle en coupant les connexions nerveuses des pattes et en utilisant un virus à ARN – appelé virus de la paralysie Dinocampus coccinellae -, sortant ainsi de l’abdomen. La larve se nymphose dans le cocon au-dessus, auquel la coccinelle « zombie » immobilisée reste attachée. La pupe serait un succulent repas pour les prédateurs, alors le parasite utilise la coccinelle comme une sorte de bouclier et de garde du corps. Les couleurs vives rouges et noires (aposématiques) découragent les prédateurs car elles représentent un signal de danger, indiquant que « vous n’êtes pas bon à manger » ou dangereux. De plus, la coccinelle sécrète des fluides toxiques et désagréables qui ont un effet dissuasif supplémentaire.

Crédit : wikipédia

Au bout d’une dizaine de jours, la guêpe Dinocampus coccinellae sort du cocon et laisse la coccinelle à son sort. Très souvent, les victimes du parasite meurent, mais dans certains cas, elles sortent de l’état de zombie et peuvent continuer leur vie. Comme expliqué dans l’article « Sélection préférentielle adaptative des hôtes coccinellides femelles par la guêpe parasitoïde Dinocampus coccinellae (Hymenoptera : Braconidae) », les guêpes préfèrent les coccinelles femelles, qui sont généralement plus grandes et survivent plus souvent que les mâles après avoir été parasitées.

On estime qu’une seule guêpe au cours de sa vie peut pondre une centaine d’œufs chez les coccinelles ; sachant que la guêpe qui sort du cocon au bout d’une heure est déjà capable d’infecter une autre coccinelle, en une seule saison une seule guêpe peut infecter 10 000 coccinelles. Le Dr Irene Geoghegan du Scottish Crop Research Institute de Dundee a déterminé que jusqu’à 70% de la population de coccinelles communes de Dundee est infestée par la guêpe Dinocampus coccinellae.

Chez de nombreuses espèces d’arthropodes (y compris les crustacés), des phénomènes parasitaires similaires sont connus, dans lesquels les victimes se transforment en zombies jusqu’à la mort ou, dans les cas les plus chanceux, à la « renaissance ». Pas étonnant que ces stratégies de reproduction fascinantes et terribles aient inspiré des films, des bandes dessinées et d’autres médias dédiés à l’horreur de la science-fiction, comme la saga cinématographique d’Alien.