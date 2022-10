Cette vidéo montre comment les moustiques tuent (et mangent) d’autres moustiques

La séquence a été tournée par le scientifique Robert Hancock qui a d’abord filmé les attaques des larves prédatrices.

La larve de moustique Psorophora ciliata capture la larve d’Aedes aegypti /

Les moustiques qui, avec leurs bourdonnements gênants, leurs piqûres et les démangeaisons interminables qui en résultent, nous tourmentent non seulement en période de grande chaleur mais aussi, heureusement dans une moindre mesure, pendant les mois d’automne et du début de l’hiver, ont en réalité une haleine relativement courte. La transition de l’œuf au moustique adulte peut durer de trois à huit semaines, selon l’espèce et la température, bien que pendant les mois les plus chauds, le développement complet de ces invertébrés puisse avoir lieu en un peu plus d’une semaine.

Les larves qui naissent de l’éclosion des œufs sont très différentes des moustiques adultes, elles ne volent ni ne piquent, mais elles ont une vie propre inextricablement liée à l’eau, sans laquelle elles meurent en quelques minutes. Parmi les nombreuses espèces existantes, il existe cependant quelques moustiques qui, au stade larvaire, ne se nourrissent pas de petites particules de substances organiques et de micro-organismes présents dans l’eau mais qui, pour survivre, se nourrissent des larves d’autres moustiques.

Moustiques qui attrapent d’autres moustiques

Leurs attaques sont cependant trop rapides pour être vues à l’œil nu, mais l’équipe de recherche dirigée par le professeur Robert Hancock du département de biologie de la Metropolitan State University de Denver, Colorado, a réussi pour la première fois à filmer les larves de trois espèces de moustiques qui attaquaient leur proie. Découvrant qu’ils peuvent soudainement jeter la tête en avant et lâcher de minuscules harpons avec lesquels ils attrapent et tuent les autres larves. Le mécanisme est tellement immédiat et parfait que pour obtenir ces vidéos il a fallu des décennies de tournage.

Les résultats de l’enquête, récemment publiés dans la revue Annales de la Société d’entomologie d’Amériquea révélé que deux espèces – Toxorhynchites amboinensis Et Psorophora ciliata – ils peuvent littéralement jeter la tête en avant, en étirant le cou comme s’il s’agissait d’un mince élastique, pour attraper une larve en 15 millisecondes environ.

Le troisième prédateur, une sorte de larve de moustique appelée Sabethes cyaneus qui, par ses pièces buccales, filtre principalement passivement les substances organiques et les micro-organismes présents dans l’eau, utilise à la place une autre structure appelée « siphon » située à l’extrémité de l’abdomen, pour accrocher sa proie avec un mouvement crochu. « Ces larves utilisaient leurs siphons pour attraper des proies et les tirer vers leurs pièces buccales béantes – a déclaré le professeur Hancock qui enseigne et filme les insectes partout dans le monde depuis plus de 20 ans -. C’était l’un de ces moments où tu dis « Je n’arrive pas à y croire – c’est génial« .