Google déploie Android 13 QPR1 beta 3 sur les téléphones Pixel

Le mois dernier, Google a initialement commencé à tester la prochaine mise à jour incrémentielle pour Android 13, c’est-à-dire Android 13 QPR1 sur les téléphones Pixel. Au début de ce mois, les modèles éligibles ont reçu la deuxième version bêta avec des modifications et des améliorations mineures. Aujourd’hui, la société a publié une autre version bêta, la troisième avec quelques correctifs et modifications. Ici, vous pouvez tout savoir sur la nouvelle mise à jour Android 13 QPR1 beta 3.

La nouvelle version bêta incrémentielle est mise en ligne avec le numéro de build T1B3.221003.003. Tout comme la dernière version bêta, celle-ci nécessite également une petite quantité de données pour le téléchargement, celle-ci pèse 130 Mo. La troisième version bêta est basée sur le correctif de sécurité mensuel d’octobre 2022, le même que celui que nous avons vu dans la deuxième version bêta. Google a officiellement fait une annonce sur le Sous-reddit bêta Android ainsi que sur le Site Web des développeurs Android.

La dernière version résout quelques problèmes signalés sur les versions bêta précédentes, la liste inclut le problème où l’interface utilisateur de déverrouillage de l’écran était affichée sur les notifications et d’autres contenus de l’écran de verrouillage, corrige le geste de la caméra Flip pour les selfies, le problème de l’écran de verrouillage vide lors de la tentative de déverrouillage l’appareil, résout le problème qui empêchait parfois un appareil d’être déverrouillé à l’aide de Face Unlock ou Fingerprint Unlock lorsque l’appareil était inactif pendant plusieurs heures et corrige également le problème de scintillement lors de la lecture vidéo en plein écran après avoir activé l’affichage permanent.

En parlant des autres modifications, la mise à jour apporte de légères modifications à l’interface utilisateur de l’écran de verrouillage, des paramètres d’appel clairs désormais disponibles sur Pixel 7 et Pixel 7 Pro, quelques modifications d’animation et quelques améliorations supplémentaires. Voici la liste complète des problèmes résolus dans la bêta 3.

Problèmes signalés par les développeurs et les utilisateurs Correction d’un problème pour certains appareils où l’interface utilisateur de déverrouillage de l’écran était affichée sur les notifications et d’autres contenus de l’écran de verrouillage. (Numéro #254163754)

Autres problèmes résolus Correction d’un problème qui empêchait le geste « Retourner la caméra pour selfie » de fonctionner sur certains appareils. Correction d’un problème qui empêchait parfois l’écran de se vider lors de la tentative de déverrouillage d’un appareil. Correction d’un problème qui empêchait parfois un appareil d’être déverrouillé à l’aide de Face Unlock ou Fingerprint Unlock lorsque l’appareil était inactif pendant plusieurs heures. Correction d’un problème qui provoquait parfois le scintillement de la lecture vidéo en plein écran après l’activation des fonctionnalités d’affichage permanent et le verrouillage de l’écran.



Pour la disponibilité, la deuxième version bêta est mise en ligne pour tous les téléphones Pixel compatibles avec Android 13 QPR1 bêta 1. Pour les non avertis, la mise à niveau est disponible pour Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, ou Pixel 6a. La troisième version bêta est également disponible pour les nouveaux Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Si vous possédez l’un de ces téléphones Pixel et souhaitez essayer le nouveau logiciel, vous pouvez rejoindre le Programme bêta Android et mettez à niveau votre téléphone vers le prochain Android 13 QPR1.

Si vous étiez déjà inscrit à la version bêta d’Android 13, vous devriez toujours être inscrit pour recevoir une mise à niveau QPR. Une fois mis à niveau vers la nouvelle version bêta, vous pouvez utiliser l’application Android Beta Feedback pour soumettre des problèmes ou des problèmes disponibles sur la version bêta.

Vous pouvez charger manuellement la mise à niveau de votre téléphone vers la version bêta, visitez cette page pour télécharger les images d’usine et cette page pour obtenir les fichiers OTA. Assurez-vous de faire une sauvegarde avant de télécharger le nouveau logiciel.

Articles Liés: