Call of Duty et Banda MS s’associent pour créer une chanson originale pour Modern Warfare 2

Pour célébrer la sortie prochaine de Call of Duty: Modern Warfare II, Activision Blizzard a révélé une collaboration plutôt inattendue avec le groupe de sons Banda MS de Sergio Lizárraga. Il s’agit d’un corrido traditionnel intitulé « 141 », qui s’inspire des personnages du jeu.

La chanson a été inspirée par les membres de la légendaire Task Force 141 (Task Force 141), qui comprend certains des personnages préférés des fans tels que Captain Price, Soap McTavish et le bien-aimé Ghost. Et bien sûr, cela fait également allusion à Alejandro Vargas, membre des forces spéciales mexicaines qui travaillera avec l’équipe pendant l’histoire de Modern Warfare II.

« Avec une partie de la campagne solo se déroulant au Mexique, nous savions que nous avions une opportunité unique au Mexique et sur le marché hispanique avec Modern Warfare II », a déclaré Rodrigo Pérez, Senior Brand Manager Latin America pour Call of Duty. « Nous sommes extrêmement honorés de collaborer avec Banda MS, l’un des groupes mexicains les plus importants en activité aujourd’hui », a déclaré Stephen Miller, directeur de l’audio chez Infinity Ward. « La chanson 141 développe l’essence même de la Task Force 141, touchant le récit de Modern Warfare II. Le Corrido sera intégré à Modern Warfare II, avec différentes versions à trouver dans différentes parties du jeu »

Sergio Lizárraga, fondateur de Banda MS, a déclaré qu’ils étaient ravis de l’opportunité de collaborer avec Call of Duty. « Nous sommes très fiers de pouvoir contribuer à Call of Duty : Modern Warfare II avec quelque chose d’aussi ancré dans la culture mexicaine qu’un corrido. Nous avons hâte que tout le monde entende notre chanson. »

Call of Duty: Modern Warfare II sera lancé ce 28 octobre, disponible sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.