La nouvelle DualSense vaut presque la moitié d’une PlayStation 5 : existe-t-il des alternatives ?

Ça coûte comme la PS5 moyenne

Les caractéristiques du DualSense Edge sont assez impressionnantes, mais quelque chose qui vous ouvrira les yeux et lèvera les sourcils vers le haut de votre front est son prix. Avec une étiquette de 239,99 euros, cette manette sans fil remplira les étagères du monde à partir du 26 janvier, même si vous pourrez la réserver à partir du 25 octobre, ce qui indique que vous paieriez pratiquement la moitié d’une PS5 pour l’une de ces manettes, ou presque une PS5 entière si vous en avez acheté quelques-unes. Au moins, vous pouvez le connecter au PC pour lui donner une utilisation supplémentaire.

Pourquoi c’est très cher ?

Le prix fait peur, il n’y a aucun doute. Tenant compte du fait que le prix officiel du DualSense classique est de 74,99 euros, l’augmentation de la nouvelle commande est de 165 euros, donc le saut est pour le moins surprenant. Mais derrière son étiquette se cache beaucoup de technologie, et si la DualSense surprend déjà avec ses gâchettes adaptatives et sa vibration haptique, cette DualSense Edge va encore plus loin au niveau ingénierie, réalisant des détails qui sauront convaincre les joueurs les plus exigeants. Cela ne fera pas s’allumer votre PS5 tout seul, mais cela vous permettra sûrement d’améliorer votre score Call of Duty.

Le boîtier du contrôleur comprend tous les éléments suivants :

Manette sans fil DualSense Edge

Câble tressé USB

2 bouchons standards

2 hauts dômes

2 capuchons à dôme bas

2 boutons demi-dôme au dos

2 boutons de retour arrière

boîtier de connecteur

mallette de transport

Personnalisez-le comme vous le souhaitez

Pour commencer, la chose la plus frappante est ses sticks analogiques, car ils sont complètement remplaçables. Vous pouvez changer les coussinets pour des modèles plus grands ou avec une prise différente, mais vous pouvez également changer l’ensemble du module de bâton pour le remplacer par un nouveau au cas où tant d’heures d’utilisation prendraient leur péage.

Deux boutons personnalisables sont cachés dans la partie inférieure comme nous l’avons déjà vu dans d’autres contrôleurs, mais dans votre cas, ces boutons peuvent être personnalisés avec des leviers de commande ou des ailettes pour obtenir un clic plus précis lorsque vous saisissez le contrôleur. Ces boutons répondent aux noms de RB et LB.

Les déclencheurs adaptatifs peuvent désormais être ajustés en profondeur (tout comme sur la manette Xbox Elite) et, en tant que grande nouveauté, les sticks analogiques peuvent désormais être ajustés pour définir la sensibilité et la zone morte.

La section la plus simple affecte le logiciel, et c’est que ce contrôle est entièrement personnalisable dans ses commandes, pouvant donner des fonctions spécifiques aux déclencheurs inférieurs et pouvant accéder à des réglages rapides tels que le niveau de volume du casque ou activer certains profils de configuration .

Existe-t-il des alternatives ?

Aujourd’hui, il est assez difficile de trouver des commandes similaires à la PlayStation DualSense, notamment en raison de la fonction exclusive des déclencheurs adaptatifs. Mais si nous devions recommander une alternative, les modèles Scuf Gaming offrent une qualité de construction fantastique et incluent des déclencheurs inférieurs personnalisables.

Son prix commence à 199,99 euros, bien qu’il existe des versions plus complètes avec des finitions antidérapantes et des déclencheurs à courte course, bien que son prix s’élève désormais à 279,99 euros. Et c’est la moitié de la PS5.