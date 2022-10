Facebook ajoute des bobines et d’autres nouvelles fonctionnalités aux groupes

Facebook a annoncé jeudi plusieurs nouvelles fonctionnalités à venir sur les groupes Facebook alors que la société organisait son sixième sommet des communautés Facebook. Parce que les groupes sont très populaires parmi les utilisateurs de Facebook, Meta apporte maintenant des bobines, plus d’options pour les modérateurs et d’autres changements à ces groupes.

Comme annoncé par Meta dans un article de blog, la plus grande annonce pour les groupes Facebook est sans aucun doute Reels – un format vidéo court vertical créé pour concurrencer TikTok. Les bobines sont devenues très populaires sur Instagram et également sur Facebook, mais désormais, les utilisateurs pourront également regarder et partager des bobines au sein des groupes Facebook.

Tout comme sur Instagram, les utilisateurs de Facebook pourront modifier un Reel avec de l’audio, des filtres et du texte personnalisés avant de le partager dans un groupe.

Reels in Groups vous permet d’exprimer votre voix dans vos communautés grâce à des vidéos créatives et immersives. […] Imaginez des personnes dans un groupe obsédé par le maquillage partageant leurs dernières techniques et découvertes beauté avec d’autres membres. Les administrateurs et les membres du groupe peuvent également ajouter des éléments créatifs tels que l’audio, la superposition de texte et des filtres au-dessus de leurs vidéos avant de les partager pour donner vie à leurs histoires.

Plus de nouvelles fonctionnalités à venir sur les groupes Facebook

Mais il y a d’autres nouvelles fonctionnalités à venir pour les groupes. Par exemple, les membres d’un groupe pourront partager un événement public sur une storie Instagram. La plate-forme permettra également aux utilisateurs de définir une description « À propos de moi » à afficher aux autres membres du groupe, ainsi qu’un indicateur pour dire aux autres personnes que vous êtes ouvert à la messagerie.

Facebook veut améliorer l’expérience de groupe pour les administrateurs et les modérateurs. C’est pourquoi l’entreprise introduira un nouveau système de points pour récompenser ceux qui jouent un rôle actif dans la communauté. Il y a aussi « Admin Assist », qui aidera les modérateurs à filtrer les publications contenant des informations jugées fausses par des vérificateurs de faits tiers.

Toutes ces nouvelles fonctionnalités devraient être bientôt disponibles pour tous les utilisateurs de Facebook.

