GeForce NOW de NVIDIA continue d’étendre l’optimisation tactile pour iPhone et iPad [Vidéo]

Les services de streaming de jeux comme GeForce NOW sont capables d’apporter la puissance d’un PC même aux appareils mobiles. Les accessoires compatibles peuvent améliorer l’expérience de jeu, mais les commandes tactiles sont de loin le moyen le plus simple de commencer à jouer en déplacement. NVIDIA continue d’ajouter de nouveaux jeux et fonctionnalités GeForce NOW, et maintenant nous pouvons être à l’affût d’une nouvelle ligne présentant les jeux avec une implémentation native du contrôle tactile pour l’expérience de jeu PC la plus pratique sur iOS.

GeForce NOW sur iOS

Pourtant, certaines personnes préfèrent avoir plus de contrôle tactile sur leurs jeux, et si vous faites partie de ces personnes, il existe des contrôleurs de jeu dans un certain nombre de facteurs de forme différents conçus pour les jeux sur GeForce NOW.

Un autre avantage du streaming de jeux est qu’il peut ramener des titres qui ne sont pas compatibles avec vos appareils. Qu’il s’agisse d’apporter des jeux exclusifs pour PC sur Mac ou iOS, ou de ramener des jeux qui ont depuis été supprimés de l’App Store, comme Fortnite.

Le procès apparemment sans fin entre Apple et Epic indique que vous ne pouvez toujours pas jouer à Fortnite sur les appareils mobiles de cette manière standard, mais si vous ouvrez GeForce NOW, vous pouvez jouer à la dernière saison avec les commandes tactiles auxquelles vous êtes habitué.

Il est également entièrement gratuit de commencer à jouer sur GeForce NOW. Après avoir créé un compte, vous pouvez lier vos comptes Steam, Epic Games et Ubisoft pour obtenir les jeux compatibles que vous possédez déjà dans une expérience plus pratique. Il existe également plus de 100 jeux gratuits et près de 1 500 titres au total. Des titres comme Genshin Impact, Dota Underlords et Papers, Please sont un excellent point de départ pour jouer sur votre iPhone. Sur iPad, March of Empires, Door Kickers ou Bridge Constructor Portals offriront une expérience formidable. Avec la nouvelle rangée de commandes tactiles, il sera plus facile que jamais de trouver de nouveaux jeux.

Jeux PC sur Mac

GeForce NOW apporte également l’expérience de jeu PC sur Mac. Vous pouvez jouer à certains des plus grands titres AAA, même sur le MacBook Air léger. Pour tirer le meilleur parti de votre expérience, vous souhaiterez peut-être passer à l’un des niveaux payants de GeForce NOW. Ils offrent une durée de session plus longue, des serveurs de priorité plus élevée et des résolutions plus élevées. Le passage au niveau RTX 3080 vous permet d’activer le ray tracing et apporte des jeux 4K ou à fréquence d’images élevée sur votre Mac.

Alors que GeForce NOW propose déjà de nombreux titres, NVIDIA continue d’étendre le service, avec de nouveaux jeux chaque jeudi GeForce NOW. En plus de nouveaux jeux chaque semaine, un ou deux jeudis par mois, ils apportent de nouvelles fonctionnalités et mettent à jour la plate-forme, et vous pouvez rester à jour avec les derniers changements sur le blog GFN ou leur Facebook / Twitter comptes.

