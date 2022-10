Gateway 2000 : disparu mais pas oublié

Qu’est-ce qu’un élevage de bétail a en commun avec les ordinateurs ? Certes, pas grand-chose, mais cela n’a pas empêché quelques décrocheurs de capitaliser sur le concept pour créer une entreprise lucrative qui refaçonnerait la façon dont les consommateurs perçoivent et achètent des ordinateurs personnels.

Une rencontre fortuite entre Ted Waitt, un étudiant en deuxième année de l’Université de l’Iowa étudiant le marketing et les affaires, et Mike Hammond, un employé d’un magasin d’informatique à Des Moines, à l’automne 1984 conduirait les deux à se lancer en affaires moins d’un an plus tard.

La société qu’ils ont fondée, TIPC Network, était une entreprise de vente par correspondance informatique qui a été lancée le 5 septembre 1985. La grand-mère de Waitt, Mildred Smith (connue sous le nom de « Mo Mo » par ses petits-enfants), a remis son certificat de dépôt de 15 000 $ en garantie à obtenir un prêt de 10 000 $ utilisé pour lancer l’opération. Le père de Waitt a permis au duo de diriger l’entreprise dans une ferme à deux étages de son ranch de bétail.

Contre toute attente, l’entreprise basée dans l’Iowa, qui utilisait un modèle commercial similaire aux ventes directes de Dell, a été un succès dès le début, récoltant 100 000 $ de ventes en seulement quatre mois.

En février 1986, le frère de Waitt, Norm Jr., a été engagé comme associé à part entière pour gérer les finances de l’entreprise. Bientôt, le trio a commencé à vendre des PC sur mesure à un prix inférieur à celui que les passionnés pouvaient fabriquer chez eux et a changé le nom de leur entreprise en Passerelle 2000.

La grande percée de Gateway est survenue l’année suivante lorsqu’ils ont publié une publicité plutôt unique dans le magazine Computer Shopper.

L’annonce pleine page présentait une image du ranch de bétail de Waitt Sr. et mettait en évidence la configuration la plus populaire de l’entreprise, le Gateway 2000 A12 avec un processeur 12 MHz 80286, 1 Mo de RAM, un disque dur de 40 Mo et un écran de 14 pouces. moniteur pour 1 995 $.

L’annonce non conventionnelle s’est démarquée comme un pouce endolori dans le magazine traditionnellement « technicien », et non, ce n’était pas une mauvaise chose. Les consommateurs ont réagi favorablement à l’ambiance locale de Gateway à hauteur de 12 millions de dollars de ventes en 1988.

Gateway a rapidement dépassé son siège social de ferme, déménageant finalement dans un immeuble de bureaux de 15 000 pieds carrés près de l’aéroport de Sioux Gateway. Avec plus d’espace et plus d’employés sur la liste de paie, ils ont pu accomplir beaucoup plus de travail. Heureusement, la demande était là – et plus encore.

En 1989, Gateway a généré 70 millions de dollars de ventes, ce qui a de nouveau incité l’entreprise à déménager son siège social, cette fois dans une usine de 33 000 pieds carrés à North Sioux City dans le Dakota du Sud. Parce que l’État n’avait pas d’impôt sur le revenu des particuliers ou des sociétés, ils ont pu économiser une somme d’argent importante et mieux rivaliser avec leurs rivaux.

Gateway était essentiellement une fusée à ce moment-là et ses créateurs faisaient de leur mieux pour s’accrocher au voyage. À la fin de 1990, les ventes avaient quadruplé pour atteindre 275 millions de dollars et un an plus tard, ce chiffre était passé à 626 millions de dollars. En 1992, l’entreprise dépasse pour la première fois le milliard de dollars de chiffre d’affaires.

Une demi-décennie avant que la vache laitière Holstein ne trouve un emploi dans la chaîne de restauration rapide Chick-fil-A, Gateway a mis les vaches au travail dans le cadre de sa stratégie de marketing locale étendue. Les ordinateurs bon marché étaient expédiés aux clients dans des boîtes en noir et blanc ressemblant aux marques sur les vaches laitières et, comme ils n’utilisaient que deux couleurs, cela permettait d’économiser sur les coûts d’emballage.

Passerelle pionnière comment les gens ont aussi acheté des ordinateurs.

Pendant un certain temps, le motif de la vache était aussi synonyme de Gateway que le swoosh de Nike ou l’arche dorée de McDonald’s. Gateway s’enorgueillit d’une nouvelle façon de servir les clients, de construire des PC pour répondre aux besoins de l’acheteur et de soutenir ses systèmes avec un excellent support client et technique.

En 1996, Gateway a lancé son concept de magasin de détail Gateway Country. Les magasins en forme de grange, qui ont précédé l’effort de vente au détail autonome d’Apple d’une demi-décennie et les magasins de Microsoft de plus d’une douzaine d’années, étaient dotés d’employés qui connaissaient les tenants et les aboutissants de ce qu’ils vendaient. Ils ont d’abord été un grand succès auprès des consommateurs et en cinq ans, plus de 300 magasins faisaient des affaires à travers le pays.

En 1998, la société a supprimé le surnom « 2000 » de son nom pour éviter de se dater avec le début du siècle, le premier de nombreux changements pour le fabricant de PC. Un autre grand changement – la décision de déplacer son siège social du Midwest à San Diego, en Californie – aurait un impact beaucoup plus durable.

Dans une interview accordée au Sioux City Journal en 2007, Ted Waitt a déclaré que les dirigeants de San Diego n’avaient jamais pleinement intégré la culture axée sur la valeur qui a initialement conduit Gateway. « C’était beaucoup plus axé sur l’argent. C’était beaucoup plus axé sur le court terme », a noté Waitt.

En octobre 1999, Gateway a annoncé un partenariat stratégique avec AOL pour commercialiser le service en ligne de l’entreprise sur tous ses nouveaux ordinateurs. L’accord a été évalué à 800 millions de dollars sur une période de deux ans. À peu près au même moment, Waitt a démissionné de son poste de PDG, cédant les rênes à Jeffrey Weitzen. Waitt a déclaré au Journal qu’avec le recul, sélectionner certaines des personnes qu’il avait choisies pour diriger l’entreprise à l’époque était « tout aussi stupide » que leur décision de déménager en Californie.

« Ils ont trop géré et tout foiré. Ils ont fait des choses à court terme pour améliorer le bilan, ce qui a endommagé le bilan, ce qui a vendu l’avenir de l’entreprise. Donc, quand les temps étaient durs, il n’y avait pas autant à faire compter sur. » – Ted Waitt, fin 2007.

Waitt reviendrait au début de 2001 pour tenter de se remettre de la perte de 94,3 millions de dollars subie par Gateway au quatrième trimestre de 2000, sans aucun doute aggravée par l’éclatement de la bulle Internet. L’entreprise a réduit ses effectifs et expérimenté la vente d’électronique grand public plus généralisée comme les appareils photo numériques et les téléviseurs plasma, mais n’a pas trouvé de succès durable.

Dans un ultime effort pour sauver l’entreprise, Gateway a acheté eMachines, un constructeur d’ordinateurs à petit budget, dans le cadre d’un accord évalué à environ 234 millions de dollars. Waitt a de nouveau démissionné de son poste de PDG, laissant la place au chef d’eMachines Wayne Inouye pour diriger le spectacle.

Gateway n’est jamais revenu sur le devant de la scène et en 2007, la société a été vendue à la société taïwanaise Acer pour 710 millions de dollars. Gateway existe techniquement encore aujourd’hui, mais seulement en tant que coquille de lui-même. Acer n’a pas pris la peine de mettre à jour le site Web de Gateway depuis des années, apparemment content de laisser l’actif être victime de Father Time. Mike Hammond, co-fondateur de Gateway, est décédé en 2015 à l’âge de 53 ans.

