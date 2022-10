Moft lance le Snap Float Folio polyvalent pour iPad Pro, Air et mini avec un design origami magnétique

Moft est sorti avec son tout nouvel accessoire Apple, un astucieux folio plus de style origami qui offre une polyvalence pratique pour iPad tout en conservant un design minimaliste. Le Snap Float Folio est en cuir végétalien avec quatre façons de soulever votre iPad Pro, Air ou mini avec des aimants sécurisés.

Moft a lancé le Snap Float Folio avec des commandes ouvertes maintenant sur son site Web.

« Plus léger que les supports en métal et plus haut que les folios typiques, ce folio flotte pour vous rencontrer face à face sans ajouter de volume. Il empêche votre cou de se raidir pendant les marathons de travail ou les séances de cours ou de regarder en rafale votre série préférée.

Fonctionnalités Moft Snap Float Folio pour iPad

Avec les nouveaux iPad Pro M2 11 et 12,9 pouces dotés du même matériel et des mêmes dimensions que la génération précédente, les nouvelles tablettes fonctionneront également avec le Moft Snap Float Folio (par exemple, le Magic Keyboard à fixation magnétique d’Apple fonctionne pour le nouvel et l’ancien iPad Pro des modèles).

4 angles magnétiques pris en charge (3 pour iPad mini) avec deux options de hauteur Mode flottant 1 (élévation 3,6″ pour iPad Pro 12,9″, 3,1″ pour iPad Pro 11″ et iPad Air, 2,4″ pour iPad mini) Mode flottant 2 (élévation 2,3″ pour iPad Pro 12,9″, élévation 1,6″ pour iPad Pro 11″ et iPad Air, 1,5″ pour iPad mini) Mode paysage 60° Mode paysage 20° (uniquement pour iPad Pro et iPad Air)

Polycarbonate avec dos en cuir végétalien

Disponible en noir, marron et gris

Prix : 39,99 $, 59,99 $, 69,99 $

Vous pouvez vous procurer le Moft Float Folio pour iPad Pro, Air ou mini dès maintenant avec des livraisons à partir du 3 novembre.

