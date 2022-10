Uncharted 4 en qualité maximale sur Steam Deck : c’est possible !

Uncharted 4 pour Steam Deck

Le dernier opus de la saga Uncharted est désormais disponible sur Steam grâce à Uncharted : Legacy of Thieves Collection, la compilation qui rassemble tous les opus de la saga et avec laquelle nous allons profiter des incroyables aventures de Nathan Drake. Et Chloé Fraser. Bon, le jeu est parfaitement compatible avec Steam Deck comme indiqué dans la fiche produit, mais le youtubeur The Phawx a tenu à préciser au maximum jusqu’où on peut aller graphiquement avec la petite console.

Ultra graphiques à 30 FPS… sous Windows

La vidéo en question démontre qu’il est possible de jouer à Uncharted 4 : A Thief’s End sur un Steam Deck avec des graphismes de qualité Ultra et une fréquence d’images de 30 images par seconde. Mais l’astuce est que pour l’obtenir, vous devez installer Windows 11 22h2 sur la console. Et c’est que les tests n’ont pas été effectués dans le système d’exploitation d’origine de l’appareil, mais Windows 11 a été installé pour tirer pleinement parti des particularités graphiques.

L’avantage d’avoir un écran avec une résolution de 720p est que le travail que le processeur doit faire est moindre que s’il devait fonctionner en Full HD, donc avec les bons réglages, les performances du jeu peuvent atteindre des valeurs surprenantes. Par exemple, avec une résolution de rendu de 752 x 423 pixels et l’option de mise à l’échelle AMD FSR 2 définie sur « équilibré », le jeu tourne à 40 FPS avec des pics jusqu’à 50 FPS.

Mais si vous préférez avoir la résolution native du panneau, vous pouvez désactiver le FSR et verrouiller la fréquence d’images à 30 FPS, et conserver dans les paramètres graphiques avancés tout en qualité Ultra. Le résultat est surprenant.

Pouvez-vous jouer à 60 FPS?

Non, ce sera impossible pour vous. La conclusion de The Phawx est que vous pourrez choisir entre deux options : jouer parfaitement à 40 FPS avec de bons graphismes et une autonomie de 2h30, ou opter pour les meilleurs graphismes possibles à 30 FPS avec une durée de Batterie de 90 minutes.

Si vous recherchez l’expérience 60 FPS, le plus proche que vous puissiez obtenir est de stabiliser et de verrouiller la fréquence d’images à 50 FPS, mais pour cela, vous devrez régler les graphismes sur une qualité basse, et à son avis, le sacrifice graphique est trop pour finir par avoir 90 minutes d’autonomie.

Le résumé serait celui-ci :

Jouez à 40 FPS avec de bons graphismes

FSR activé en Équilibré

Ombres : faible

Réflexes : bas

Occlusion ambiante : faible

Autonomie de la batterie : Entre 2h30 et 3h

Jouez à 30 FPS en qualité Ultra

FSR désactivé

Graphismes avancés : Tout en Ultra

Autonomie de la batterie : 90 minutes

Jouez à 50 FPS