Fallout 3 et Evoland, jeux gratuits de l’Epic Games Store : comment télécharger sur PC

Le grand rival de Steam, la boutique numérique des parents de Fortnite, Epic Games Store, célèbre ces jours-ci ses soldes d’Halloween 2022. Un festival de remises glaçantes allant jusqu’à 75% sur des jeux d’horreur avec lesquels nous faire peur à mort. Quelques remises pour lutter contre la peur qui s’accompagnent, comme toujours lors de promotions similaires, de deux super jeux gratuits à moto chupinazo. C’est le cas de Fallout 3 : Game of the Year Edition (c’est-à-dire avec toutes les extensions) et Evoland Legendary Edition, que vous pouvez télécharger gratuitement à partir d’ici.

Des heures et des heures de bon RPG

Fallout 3: Game of the Year Edition comprend les cinq DLC qui ont été ajoutés au jeu de rôle de Bethesda au fil du temps. Mothership Zeta, qui a amené des extraterrestres et des vaisseaux-mères dans les Terres désolées de la capitale ; Point Lookout, une aventure dans un marais gigantesque et lugubre sur la côte du Maryland ; Broken Steel, axé sur l’Enclave et Liberty Prime; Le Pitt, où nous nous sommes rendus à Pittsburgh pour arbitrer un conflit entre esclaves et pillards ; et l’opération Anchorage, une expansion colossale en Alaska qui nous a fait combattre des envahisseurs de la Chine communiste. Des heures et des heures de contenu du plus haut niveau.

Pour sa part, Evoland est un autre beau RPG avec une finition classique et des réminiscences claires de sagas comme Final Fantasy ou The Legend of Zelda. Dans cette aventure, non seulement les personnages évoluent, mais aussi la section graphique, qui commence par un style 8 bits et se termine par les 3 dimensions actuelles. Farouchement original et divertissant, même si vous ne le connaissez pas, rappelez-vous, en cadeau cheval…

Comment télécharger Fallout 3 gratuitement sur PC