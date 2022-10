Discmaster peut vous aider à trouver rapidement des logiciels et des fichiers multimédias datant des années 80

TL; DR : L’archiviste technique Jason Scott a annoncé un outil qui permet aux utilisateurs de redécouvrir des médias qui auraient autrement été perdus pour Father Time. Il s’appelle Discmaster, et c’est le rêve d’un archiviste numérique devenu réalité. À l’heure actuelle, la base de données consultable comprend près de 92 millions de fichiers informatiques anciens extraits de CD-ROM et de disquettes. C’est un méli-mélo de musique, de vidéos, d’images, de logiciels, de polices, d’économiseurs d’écran, de magazines et, oui, de tonnes de contenu pour adultes.

Le contenu était provenant de l’Internet Archive où Scott est employé, mais il n’est pas affilié à l’organisation. Considérez-le comme une couche de recherche au-dessus des données déjà disponibles sur Internet Archive.

En fait, Scott vient de nommer l’outil et l’héberge. Il a déclaré à Ars Technica qu’un groupe anonyme de programmeurs passionnés d’histoire est responsable de 99,999% du projet, jusqu’au thème gris vintage utilisé sur le site.

Mettre la main sur des supports vintage peut être un défi et est souvent aggravé par des formats de fichiers incompatibles. Heureusement, Discmaster gère la majeure partie de la conversion sur le back-end pour rendre les fichiers plus compatibles sur les machines modernes. Par exemple, vous pouvez lire des vidéos basse résolution des années 90 dans des formats obscurs directement dans votre navigateur sans avoir à installer de logiciel supplémentaire.

Le service est le plus compatible avec les navigateurs modernes comme Chrome, Firefox, Safari et Edge.

Scott a déclaré qu’il pensait que Discmaster était l’une des opportunités de projet de recherche en histoire informatique les plus importantes des 10 dernières années, et qu’il était loin d’être complet. Ils ont déjà analysé plus de 7 000 CD-ROM et en ont encore 8 000 dans la file d’attente.

La fonction de recherche est en panne au moment de la rédaction en raison d’un afflux de trafic, mais l’équipe espère qu’elle sera de nouveau opérationnelle dans quelques heures.

Discmaster pourrait être incroyablement utile lorsque vous travaillez sur un projet de recherche, bien que je soupçonne que d’autres apprécieront simplement de faire un voyage dans le passé et de voir quel type de contenu étrange et obscur ils peuvent déterrer.