Il y a une laitue sur YouTube qui a battu Liz Truss : ça a duré plus longtemps que sa règle

Le 14 octobre, le tabloïd britannique Daily Star lançait une provocation contre Liz Truss qui a quitté Dowing Street aujourd’hui. Truss n’a été au pouvoir que 44 jours.

Une laitue peut-elle durer plus longtemps que Liz Truss ? Apparemment oui. Tout commence le 14 octobre, lorsque le tabloïd britannique progressiste, le Daily Star, lance un live sur Youtube. A gauche la photo de l’ancien premier ministre, à droite la laitue avec les yeux et la bouche souriante dessinés, et le tout est baigné de lumières stroboscopiques rouges et bleues. Ah, au milieu il y a aussi Jake, le chien jaune d’Adventure time.

Liz Truss a démissionné aujourd’hui, jeudi 20 octobre. Aucun Premier ministre en Grande-Bretagne n’a jamais duré aussi peu de temps. Et The Economist avait raison lorsqu’il écrivait dans un article du 11 octobre que Truss avait gardé le contrôle de la situation politique pendant seulement sept jours « à peu près le temps où vous gardez une laitue dans un supermarché ». Une métaphore que le Daily Star a décidé de transformer en émission.

Le Live du Daily Star

Le 14 octobre, la rédaction du Daily Star place une caméra devant une table blanche, la décore des drapeaux du Royaume-Uni, installe une horloge numérique bien en vue et lance l’émission en direct intitulée LIVE : Liz Truss peut-elle survivre à une salade? À un moment donné, une perruque blonde est également placée sur la laitue, une référence claire au bob de Truss.

Le défi est le suivant : une laitue parvient à rester fraîche entre sept et dix jours au frigo, moins chaude sur une table basse avec beaucoup de faux cheveux, mais il faut quand même qu’elle dure plus longtemps que Liz Truss au Parlement. Le 7 à 13 h 36, une main hors caméra couronne la laitue et renverse la photo de Truss face contre terre. Elle a démissionné. Ci-dessous joue l’hymne national. La laitue a gagné.

La démission de Liz Truss

Il ne pouvait en être autrement. L’effondrement de Liz Truss était inévitable. Le désastre a commencé le 23 septembre avec le mini-budget ultra-conservateur, et avec les baisses d’impôts sur les plus riches, qui ont fait s’effondrer la livre. Puis vendredi dernier, elle a été forcée de licencier son cher ami et chancelier, Kwasi Kwarteng, pour son plan économique désastreux. La plupart des membres de son parti se sont retirés et elle n’a eu d’autre choix. Dans un discours de 90 secondes, Lizz Truss quitte Dowing Street après seulement 44 jours. Un nouveau record a également pu battre George Canning, décédé en fonction après 119 jours.