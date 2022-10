Silent Hill 2 Remake partage ses exigences sur PC et elles sont aussi effrayantes que le jeu vidéo lui-même

L’annonce la plus attendue et la plus importante de la récente diffusion par Konami de sa franchise Silent Hill a été Silent Hill 2, le remake du classique PS2 qui passera plus tard à d’autres plates-formes telles que Xbox ou PC – en plus de ses versions HD de quelques il y a des années et des générations – et qui reviendra de la main de Bloober Team, auteurs de plusieurs titres d’horreur notables tels que The Medium ou Layers of Fear. Maintenant, et avec le lancement de la page officielle du jeu sur Steam, nous connaissons plus de détails sur le titre, notamment sur ses exigences minimales et recommandées pour PC. Et ils ne sont rien.

Exigences de Silent Hill 2 sur Steam

Ainsi, au-delà de la confirmation que le jeu arrivera avec des voix en anglais et en japonais et des textes en espagnol ou son bref synopsis officiel, nous pouvons observer une série d’exigences telles qu’un minimum Nvidia GeForce GTX 1080 ou un Nvidia GeForce RTX 2080 comme GPU recommandé, En plus d’un processeur i7-8700K et de 16 Go de RAM, des spécifications qui ne sont pas à la portée de tous pour profiter de Silent Hill 2 avec un minimum de garanties.

Ci-dessous, nous détaillons à la fois les exigences minimales et recommandées de Silent Hill 2 sur PC :

Exigences minimales

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : Windows 10 x64

Processeur : Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 3 3300X

Mémoire : 12 Go de RAM

Graphiques : AMD Radeon RX 5700 | NVIDIA GeForce GTX 1080

DirectX : version 12

Stockage : 50 Go d’espace disponible

Carte son : Périphérique audio compatible Windows

Exigences recommandées

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : Windows 11 x64

Processeur : Intel Core i7-8700K | AMD Ryzen 5 3600X

Mémoire : 16 Go de RAM

Graphiques : NVIDIA GeForce 2080RTX | AMD Radeon 6800XT

DirectX : version 12

Stockage : 50 Go d’espace disponible

Carte son : Périphérique audio compatible Windows

Au-delà du matériel spécifique dans chaque cas, il est frappant de constater que les exigences minimales garantissent une performance de 30 ips à 1080p, tandis que les exigences recommandées parient sur 60 ips en qualité graphique moyenne et 30 ips en haute qualité graphique. Tout cela suggère un matériel beaucoup plus puissant pour atteindre des résolutions plus élevées à des fréquences d’images plus élevées et plus stables.

Cela oui, dans les équipements compatibles, il sera possible d’atteindre une résolution 4K avec la technologie Nvidia DLSS. Par rapport à la version PS5, les rendements et les résolutions restent à préciser. Silent Hill 2 n’a pas encore de date de sortie.

Source | Steam