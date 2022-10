C’est fini : les mineurs ne pourront pas faire de TikTok direct

Les mineurs ont toujours fait polémique au sein des réseaux sociaux. TikTok est, aujourd’hui, le réseau qui compte le plus de mineurs. Pour éviter certaines des controverses les plus récentes qui ont été générées sur la plateforme, la société a décidé qu’à partir du mois prochain, il ne sera possible de démarrer un direct sur TikTok que si l’utilisateur est majeur.

Le streaming TikTok sera exclusif aux personnes de plus de 18 ans

TikTok ne veut pas avoir d’ennuis. Le réseau social chinois a effectué de nombreux tests au cours de l’été. Le résultat de tous est que seuls ceux qui ont l’âge légal pourront commencer directement.

Jusqu’à présent, les personnes de plus de 16 ans avaient l’autorisation de créer ce type de contenu. Cependant, après les dernières controverses qui ont surgi – notamment celle des enfants réfugiés de Syrie qui ils ont demandé de l’argent directement du réseau social (pour que plus tard l’entreprise conserve une grande partie des bénéfices), les utilisateurs de la plateforme ne pourront démarrer un TikTok Live que s’ils sont majeurs.Ces changements entreront en vigueur à partir du mercredi 23 novembre prochain. .

TikTok sera également diffusé en direct pour les adultes

Le point précédent limite lors de la création de contenu, mais pas lorsque l’utilisateur va le consommer. Les moins de 18 ans pourront visionner les directs. Cependant, TikTok a un autre atout dans sa manche. Des émissions réservées aux adultes seront également ajoutées au réseau.

Mais attention, car cela ne veut pas dire que les règles du réseau social vont changer. Ce contenu réservé aux adultes n’implique pas qu’il y aura de la nudité, de la violence ou tout ce qui va à l’encontre des règles de TikTok. L’idée est de segmenter le contenu pour que les mineurs ne perdent pas de temps entre des directs qui ne vont pas attirer leur attention, et que, par conséquent, ils ne vont pas regarder.

« Nous prévoyons d’introduire une nouvelle façon pour les créateurs de choisir s’ils préfèrent n’atteindre qu’un public adulte sur leur LIVE. Par exemple, une routine comique est peut-être plus adaptée aux personnes de plus de 18 ans. Ou, un présentateur peut prévoir de parler d’une expérience de vie difficile et se sentirait plus à l’aise en sachant que la conversation est limitée aux adultes.

TikTok prépare ce saut depuis des mois

Cette nouvelle implémentation intervient quelques mois après que TikTok a déclaré vouloir commencer à classer le contenu pour les adolescents, les jeunes et les adultes.

TikTok a précédemment publié qu’il développait un système pour identifier et restreindre l’accès de certains types de contenu aux adolescents, et qu’il commencerait à demander aux créateurs de spécifier quand leur contenu est plus approprié pour un public adulte.

Cependant, le marquage que les vidéos et les flux TikTok subiront ne sera pas visible. Chaque utilisateur commencera à recevoir des recommandations en fonction de son âge et des étiquettes qui ont été précédemment choisies pour classer le contenu. Celui-ci est complété par un nouvel outil de filtrage qui vient d’être annoncé, qui proposera de nouveaux mots-clés et filtres aux utilisateurs. Ainsi, tant les créateurs de contenu que le public bénéficieront de ces nouvelles mesures.