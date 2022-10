Firefox lance sa nouvelle fonctionnalité « Affichage », ses fonds d’écran et ses boutons de raccourci

Mozilla est sorti avec une mise à jour notable pour son navigateur Firefox aujourd’hui. S’appuyant sur l’accent mis sur la confidentialité et la personnalisation, la nouvelle version est livrée avec la nouvelle fonctionnalité Firefox View qui permet aux utilisateurs de voir jusqu’à 25 de leurs onglets les plus récemment fermés plus trois onglets actifs sur d’autres appareils. Il est également livré avec de nouveaux boutons de raccourci pour le mode privé, un éditeur PDF, la reconnaissance de texte et de nouveaux fonds d’écran.

Mozilla a annoncé aujourd’hui la nouvelle version de Firefox sur son blog :

« Octobre est l’un de nos mois préférés de l’année avec l’automne et le mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Nous prenons en charge la sensibilisation à la cybersécurité avec les mises à niveau du mode de navigation privée. De plus, nous déployons de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à reprendre là où vous vous étiez arrêté avec Firefox View et de nouveaux coloris et fonds d’écran pour rafraîchir votre look.

Plus tôt cette année, nous avons célébré notre 100e version de Firefox et réaffirmé notre engagement à donner la priorité aux personnes. Pour la version d’aujourd’hui, nous déployons de nouvelles fonctionnalités qui tiennent notre promesse d’offrir aux utilisateurs des expériences Web qui donnent la priorité à la confidentialité et aux besoins des utilisateurs lorsqu’ils se connectent en ligne.

Dernières fonctionnalités de Firefox

Un nouveau raccourci de navigation privée bouton que les utilisateurs peuvent épingler sur leur bureau pour passer rapidement et facilement en mode de navigation privée. De plus, le mode de navigation privée a été repensé pour refléter une apparence moderne, avec un nouveau logo et un thème sombre par défaut. Cela s’appuie sur le niveau supérieur de l’année dernière au mode de navigation privée qui comprenait de nouvelles protections de la vie privée comme Total Cookie Protection et HTTPS par défaut.

bouton que les utilisateurs peuvent épingler sur leur bureau pour passer rapidement et facilement en mode de navigation privée. De plus, le mode de navigation privée a été repensé pour refléter une apparence moderne, avec un nouveau logo et un thème sombre par défaut. Cela s’appuie sur le niveau supérieur de l’année dernière au mode de navigation privée qui comprenait de nouvelles protections de la vie privée comme Total Cookie Protection et HTTPS par défaut. Vue Firefox , initialement lancé uniquement sur ordinateur, inclura jusqu’à 25 des onglets les plus récemment fermés des utilisateurs. Il disposera également d’une fonctionnalité de continuité des tâches qui permet aux utilisateurs disposant d’un compte Firefox de voir les trois derniers onglets actifs qu’ils avaient ouverts sur d’autres appareils.

, initialement lancé uniquement sur ordinateur, inclura jusqu’à 25 des onglets les plus récemment fermés des utilisateurs. Il disposera également d’une fonctionnalité de continuité des tâches qui permet aux utilisateurs disposant d’un compte Firefox de voir les trois derniers onglets actifs qu’ils avaient ouverts sur d’autres appareils. Deux nouveaux raccourcis pour booster la productivité, dont un Éditeur PDF avec des capacités d’édition directe et un reconnaissance de texte fonctionnalité, permettant aux utilisateurs de macOS 10.15+ de séparer et de réutiliser le texte d’une image.

dont un avec des capacités d’édition directe et un fonctionnalité, permettant aux utilisateurs de macOS 10.15+ de séparer et de réutiliser le texte d’une image. Une édition limitée de Coloris sur les fonds d’écran de bureau et mobiles inspiré par Voix indépendantescréée par la créatrice de streetwear et de sneakers Keely Alexis.

Vous pouvez télécharger les dernières versions pour ordinateur de bureau, iOS, Android et plus encore sur le site Web de Mozilla, l’App Store et Google Play Store.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :