Le mouvement de syndicalisation d’Apple se déroule dans un contexte de faible adhésion mais d’un support public élevé

Le mouvement de syndicalisation d’Apple se déroule à un moment où l’adhésion syndicale est au plus bas, mais le support public aux syndicats est à son plus haut niveau depuis 1965.

Alors qu’Apple se bat avec acharnement contre la formation et l’adhésion du personnel de l’Apple Store, une enquête à grande échelle menée plus tôt cette année suggère que l’adhésion aux syndicats pourrait aider à la rétention du personnel…

Contexte de la syndicalisation d’Apple

Nous avons appris pour la première fois que le personnel du commerce de détail envisageait de se syndiquer en février. Les choses ont progressé en avril, avec un lancement officiel du processus dans le magasin phare d’Apple, Grand Central Terminal, à New York, avec un certain nombre d’objectifs pour une meilleure offre pour le personnel. Cela a été suivi par des déménagements similaires à Atlanta et au Maryland, avant de s’étendre à l’international au Royaume-Uni et en Australie.

Jusqu’à présent, Apple a réagi de manière agressive en engageant les mêmes avocats antisyndicaux employés par Starbucks. L’entreprise fait maintenant face à de multiples accusations d’utilisation de techniques antisyndicales illégales. Les experts de l’emploi ont averti que ces techniques peuvent fonctionner, mais peuvent avoir des conséquences négatives à long terme.

Boule de feu audacieuse attiré mon attention sur les données.

Taux d’adhésion syndicale record

Des données fiables ne remontent pas plus loin que 1983, mais la tendance de l’adhésion syndicale depuis lors a été régulièrement à la baisse, selon le Bureau of Labor Statistics (BLS). Ses chiffres montrent que le nombre de travailleurs syndiqués est tombé l’an dernier à 14 millions, soit 10,3% de la main-d’œuvre. Cela se compare à un taux de plus de 20 % en 1983, avec une tendance constante à la baisse depuis lors.

Lorsque vous filtrez les données pour les employés du secteur privé, le pourcentage est encore plus faible, à seulement 6,1 %.

Les données montrent que les membres syndiqués gagnent plus que les membres non syndiqués, bien que le BLS prévienne que les chiffres peuvent être influencés par des facteurs extérieurs, comme les variations de la répartition géographique des membres.

Parmi les salariés à temps plein, les membres syndiqués avaient des gains hebdomadaires habituels médians de 1 169 $ en 2021, tandis que ceux qui n’étaient pas syndiqués avaient des gains hebdomadaires médians de 975 $.

Plus haut support public aux syndicats depuis 1965

Un sondage Gallup à grande échelle réalisé cet été a montré que le support public aux syndicats est à son plus haut niveau depuis 1965, et juste un point en dessous du niveau de 1936, lorsque le premier a collecté les données.

Soixante et onze pour cent des Américains approuvent désormais les syndicats. Bien que statistiquement similaire aux 68% de l’année dernière, il est en hausse par rapport aux 64% d’avant la pandémie et est le plus élevé que Gallup ait enregistré sur cette mesure depuis 1965.

Le support en 1936 était de 72 % et le record absolu des années 1950 était de 75 %.

La raison la plus courante d’adhérer à un syndicat était d’obtenir un meilleur salaire et des avantages sociaux, suivi d’autres droits des employés. Les employeurs sont plus susceptibles de conserver les membres du syndicat, 43 % cherchant un emploi ailleurs, comparativement à 50 % des non-membres.

La bataille pour la syndicalisation d’Apple continue

Il n’y a pas de répit dans la lutte agressive d’Apple contre la syndicalisation de ses employés de détail. Plus tôt ce mois-ci, l’entreprise a annoncé des améliorations aux prestations d’éducation et de soins de santé, mais a exclu les employés syndiqués. Il s’agit de la même technique antisyndicale utilisée par Starbucks.

Le mouvement de syndicalisation continue de progresser lentement, l’Oklahoma étant le deuxième Apple Store américain à se syndiquer, tandis que les travailleurs australiens prévoyaient une grève.

Nous continuerons à préconiser une approche coopérative entre Apple et son personnel de vente au détail.

Que pensez-vous de la syndicalisation du personnel de l’Apple Store ? Veuillez répondre à notre sondage et partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :