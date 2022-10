VESA met à jour tous les produits DisplayPort 2.0 vers la nouvelle norme DisplayPort 2.1

En un mot : la nouvelle caractéristique inclut des améliorations pour rendre le tunneling DisplayPort via une liaison USB4 plus efficace et, par conséquent, permet des vitesses de transfert de données simultanées plus élevées. Les câbles DisplayPort 2.1 ont également des exigences plus strictes, ce qui leur permet d’être plus longs sans compromettre la bande passante prise en charge.

VESA a annoncé la publication de la caractéristique DisplayPort 2.1 mise à jour, qui continue d’être rétrocompatible et remplace la version précédente. Bien que les vitesses maximales prises en charge restent les mêmes, la nouvelle norme introduit des améliorations sous le capot et des exigences de câble plus strictes.

L’association affirme avoir travaillé avec des entreprises pour s’assurer que tous les produits certifiés DP 2.0 prendront en charge les caractéristiques les plus récentes et les plus exigeantes. Cela inclut les câbles, les puces de station d’accueil, les puces scalaires de moniteur, les puces de répéteur PHY et les GPU, tels qu’Intel Arc et ceux intégrés des processeurs mobiles de la série 6000 d’AMD.

DisplayPort 2.1 utilise désormais la même caractéristique de couche physique (PHY) que l’USB4 et ajoute une nouvelle fonctionnalité de gestion de la bande passante permettant un tunnel DisplayPort plus efficace sur USB4. La dernière révision DP rend également obligatoire le prise en charge du codec Display Stream Compression (DSC) de VESA et de la fonctionnalité Panel Replay.

Le prise en charge du flux binaire DSC peut réduire la bande passante de transport DP de 67 %, tout en restant visuellement sans perte. Pendant ce temps, Panel Replay peut réduire la bande passante utilisée par le tunneling DP de plus de 99 % lors de l’affichage d’une image statique. À leur tour, ces améliorations permettent des taux de transfert de données plus élevés via USB4 tout en utilisant simultanément le tunneling DisplayPort.

VESA a également mis à jour les exigences des câbles DisplayPort, y compris ceux avec des connecteurs Mini DP. Les câbles passifs DP40, qui prennent en charge un débit maximal de 40 Gbit/s, prennent désormais en charge des longueurs supérieures à 2 mètres. Pendant ce temps, les câbles passifs certifiés pour fonctionner à la capacité maximale de 80 Gbps de la caractéristique peuvent désormais mesurer plus d’un mètre de long.

Vérification à partir de plusieurs sources qui Radeon Navi 31 prendra en charge la prochaine caractéristique DisplayPort 2.1. Je suis extrêmement surpris que NVIDIAGeForce 4090 ne prend en charge que DP 1.4a.

Il y a eu récemment des rumeurs selon lesquelles les GPU Radeon RX 7000 d’AMD lancés dans les semaines à venir prendraient en charge la norme DisplayPort 2.1. En comparaison, la nouvelle série GeForce RTX 4000 de Nvidia ne prend en charge que DP 1.4a, la société affirmant que les moniteurs de jeu prenant en charge les dernières caractéristiques sont encore loin dans le futur.