Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro prennent-ils en charge la double eSIM ?

Les tendances dans le monde de la technologie sont soit émerveillées soit mal vues. Lorsqu’une marque commence par supprimer une fonctionnalité particulière ou innove avec une nouvelle fonctionnalité, les autres marques de l’industrie en question emboîtent le pas. Tout comme nous avons vu que les briques de chargement ne sont plus vendues avec votre téléphone, la tendance à ajouter des fonctionnalités eSIM et à supprimer progressivement les emplacements SIM physiques est déjà là.

Apple a toujours eu la fonctionnalité eSIM pendant un certain temps, mais avec la gamme iPhone 14, vous ne pouvez plus installer de carte SIM physique. Il est maintenant temps pour les appareils Android de commencer à apparaître avec des capacités eSIM. Eh bien, l’avance a déjà été prise par les nouveaux Pixel 7 et Pixel 7 Pro de Google.

Heureusement, la gamme Pixel 7 est toujours livrée avec le plateau SIM physique qui vous permet d’insérer une seule nano SIM. Avec les options physiques et eSIM de la gamme Pixel 7, vous n’aurez pas à vous soucier d’obtenir une carte SIM locale bon marché lorsque vous voyagez à l’étranger, car vous pouvez facilement l’insérer dans votre Pixel sans avoir à vous soucier de l’activer et de tout le reste.

Bien que cela puisse être une bonne raison pour les gens de choisir le Pixel 7 Pro par rapport à la dernière gamme d’iPhone 14, ce n’est que le début des bonnes choses. En fait, avec les futures mises à jour des Google Pixel 7 et 7 Pro, vous pourrez utiliser la fonctionnalité double eSIM. Oui, deux eSIM dans votre Google Pixel.

Andréas Proschufskyl’éditeur du site Web technologique allemand. DerStandard révélé le Twitter que Google travaille sur MEP (Multiple Enabled Profiles). Avec cette fonctionnalité, Google Pixels pourra utiliser deux eSIM. Cela sera activé via une mise à jour qui devrait être déployée dans les mois à venir. À partir de maintenant, il est confirmé que la mise à jour sera déployée en mars pour les utilisateurs de Pixel 7 en Allemagne. Encore une fois, tout cela déterminera également si vos opérateurs de réseau fourniront ou non une assistance.

Ainsi, une fois la fonctionnalité activée, vous pouvez choisir entre avoir deux eSIM actifs ou un physique et un eSIM. Vous ne pourrez pas utiliser trois cartes SIM sur la gamme Pixel 7. En regardant comment la gamme Pixel démarre avec les eSIM, nous pouvons nous attendre à ce que les eSIM soient une fonctionnalité populaire sur les téléphones sortis en 2023. Cela pourrait cependant signifier que le retour des emplacements pour carte SD est attendu ou que c’est la fin des cartes SD et physiques. Emplacements SIM à partir de 2023.

La connectivité eSIM est disponible pour les téléphones Pixel puisque Pixel 3a et les nouveaux Pixel 7 et Pixel 7 Pro ne sont pas différents, vous pouvez utiliser une carte SIM physique et une eSIM en même temps, tandis que la double connectivité eSIM sera publiée l’année prochaine.

