Apple annonce une nouvelle Apple TV 4K avec puce A15 Bionic et prise en charge HDR10+

Suite à un teaser du compte Twitter de Tim Cook plus tôt ce matin, Apple a annoncé mardi une nouvelle génération d’Apple TV 4K. Le nouveau modèle est livré avec la puce A15 Bionic, la prise en charge HDR10+, une nouvelle télécommande Siri avec USB-C, et plus encore.

Qu’est-ce qui change avec la nouvelle Apple TV 4K ?

En termes de design, la nouvelle Apple TV 4K ressemble à l’ancienne bien qu’elle n’ait qu’un logo Apple sur le dessus sans le mot « tv ». Le plus grand changement dans le nouveau modèle est à l’intérieur de l’appareil. Alors que l’Apple TV introduite en 2021 est livrée avec la puce A12 Bionic, le nouveau modèle est alimenté par l’A15 Bionic – la même puce que l’iPhone 13.

Le processeur de la puce A15 est jusqu’à 50 % plus rapide que celui de l’A12, tandis que le nouveau GPU est 30 % plus rapide. Selon Apple, cela se traduit par de meilleures performances graphiques pour naviguer dans l’interface tvOS et, plus important encore, pour jouer à des jeux gourmands en ressources graphiques.

L’Apple TV de nouvelle génération prend également en charge la norme HDR10+, qui est prise en charge par les téléviseurs de Samsung, Panasonic et TCL. Bien sûr, l’appareil conserve également la prise en charge de Dolby Vision et Dolby Atmos lorsqu’il est connecté à un téléviseur ou à un système audio compatible.

Apple a annoncé aujourd’hui la prochaine génération d’Apple TV 4K – plus puissante, divertissante et abordable que jamais, et offrant une qualité cinématographique impressionnante. Pilotée par la puce A15 Bionic qui offre des performances plus rapides et un gameplay plus fluide, la nouvelle Apple TV 4K propose des options de divertissement infinies pour que tout le monde puisse en profiter sur le plus grand écran de la maison. La prise en charge HDR10 + rejoint Dolby Vision sur Apple TV 4K, afin que les utilisateurs puissent regarder leurs films et émissions de télévision préférés dans la meilleure qualité possible sur plus de téléviseurs.

La télécommande Siri, qui a été repensée l’année dernière, dispose désormais d’un port USB-C au lieu de Lightning pour le chargement. Selon Apple, une mise à jour de tvOS 16 à venir plus tard cette année apportera une nouvelle interface pour Siri sur Apple TV, ainsi que d’autres nouvelles fonctionnalités.

Prix ​​et disponibilité

La nouvelle Apple TV 4K est maintenant disponible à la commande sur la boutique en ligne d’Apple, et elle arrivera dans les magasins de détail le 4 novembre. Les prix commencent à 129 $ pour le modèle Wi-Fi avec 64 Go de stockage, et il y a un nouveau Wi-Fi + Ethernet modèle avec 128 Go de stockage qui coûte 149 $.

