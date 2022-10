La répression du partage de Netflix se poursuit avec un nouvel outil de transfert de profil

En un mot : Netflix déploie une nouvelle fonctionnalité conçue pour permettre aux utilisateurs de transférer plus facilement leurs profils vers des comptes autonomes. Le transfert de profil est conçu pour les utilisateurs secondaires – comme dans, pas le titulaire principal du compte qui paie pour le service. En utilisant l’outil, ces utilisateurs pourront transférer leur profil, y compris l’historique de visionnage, les recommandations personnalisées, les jeux sauvegardés et d’autres paramètres personnalisés vers leur propre abonnement.

Netflix a présenté la fonctionnalité sous l’apparence d’un outil qui sera utile lorsque la vie se déroule, comme lorsque les gens déménagent, que les familles grandissent ou que les relations se terminent. Bien que ce soient tous des cas d’utilisation valables, Netflix est sans aucun doute plus intéressé à l’utiliser comme un rouage dans son initiative visant à réprimer le partage de mot de passe endémique. Selon une enquête du Leichtman Research Group, un tiers des ménages américains abonnés à Netflix participent à une forme de partage de mot de passe.

L’année a été difficile pour le plus grand fournisseur de streaming vidéo au monde, mais les dirigeants sont déterminés à redresser la barre et à offrir une valeur supplémentaire aux actionnaires. Après avoir perdu des abonnés pour la première fois en une décennie, Netflix s’est mis à identifier le problème et à proposer des solutions. Ils ont testé plusieurs options dans des pays comme l’Argentine, le Guatemala, le Honduras et la République dominicaine et les préparent apparemment à une adoption plus large.

La plus grande de ces initiatives débarque le mois prochain sous la forme d’un niveau financé par la publicité.

Le niveau Basic with Ads comprendra une moyenne de 4 à 5 minutes de publicités par heure composées de clips de 15 et 30 secondes diffusés avant et pendant les émissions et les films. La qualité vidéo sera plafonnée à 720p et en raison des restrictions de licence, tout le contenu ne sera pas disponible en streaming dans toutes les régions. De plus, les utilisateurs n’auront pas la possibilité de télécharger du contenu pour un visionnage hors ligne.

Basic with Ads commence à 6,99 $ à partir du 3 novembre et sera initialement disponible en Australie, au Brésil, au Canada, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Le transfert de profil est déployé pour tous les membres à partir d’aujourd’hui. Pour commencer, sélectionnez simplement l’option Transférer le profil lorsque vous survolez l’icône de votre profil dans le menu déroulant de la page d’accueil de Netflix.