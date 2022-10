watchOS 9.1 permet les téléchargements Apple Music via Wi-Fi ou mobile sans recharge

Parallèlement à la sortie d’iOS 16.1 RC (Release Candidate) pour les développeurs et les utilisateurs de la version bêta mardi, Apple a également publié watchOS 9.1 RC. La mise à jour du système d’exploitation Apple Watch ajoute de nouvelles fonctionnalités et permet également le téléchargement de chansons Apple Music via Wi-Fi ou mobile lorsque l’Apple Watch est hors du chargeur.

Téléchargements Apple Music sur Apple Watch

L’une des limites de l’Apple Watch est que les utilisateurs devaient mettre l’appareil sur le chargeur pour synchroniser les chansons Apple Music à partir de l’iPhone. Même après l’introduction de l’Apple Watch Series 3, qui permettait la diffusion en continu de l’intégralité du catalogue Apple Music via Wi-Fi ou mobile, il n’y avait toujours aucun moyen de télécharger des chansons lorsque l’Apple Watch était débranchée.

Cela change maintenant avec watchOS 9.1, qui permet enfin aux utilisateurs de télécharger de la musique sur l’Apple Watch même si elle n’est pas connectée à l’alimentation. Selon les notes de mise à jour, cela fonctionne lorsque l’Apple Watch est connectée à Internet via Wi-Fi ou mobile.

Il existe également d’autres nouvelles fonctionnalités fournies avec watchOS 9.1. Par exemple, la mise à jour prolonge la durée de vie de la batterie lors de certains entraînements avec Apple Watch SE 2, Apple Watch Series 8 et Apple Watch Ultra en réduisant la fréquence des relevés de fréquence cardiaque et GPS. Il ajoute également la prise en charge de Matter, la nouvelle norme pour les accessoires de maison intelligente.

Apple affirme que watchOS 9.1 corrige également des bugs et améliore la sécurité du système. Vous pouvez consulter les notes de version complètes de watchOS 9.1 ci-dessous :

Autonomie de la batterie prolongée pendant les entraînements de marche, de course et de randonnée en plein air avec la possibilité de réduire la fréquence de la fréquence cardiaque et les lectures GPS sur Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (2e génération) et Apple Watch Ultra ;

La musique peut être téléchargée pendant que l’Apple Watch est déchargée en utilisant le Wi-Fi ou le mobile ;

Matter, la nouvelle norme de connectivité pour la maison intelligente, est prise en charge, ce qui permet à une grande variété d’accessoires pour la maison intelligente de fonctionner ensemble dans l’écosystème.

La mise à jour sera disponible pour tous les utilisateurs d’Apple Watch Series 4 et versions ultérieures le lundi 24 octobre. Apple publiera iOS 16.1, iPadOS 16.1, tvOS 16.1 et macOS Ventura au public le même jour.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :