Podophilie, le fétichiste des pieds de Larys Strong dans House of the Dragon

Le dernier chapitre de House of the Dragon nous a laissé des moments interminables à commenter, mais sans aucun doute, l’un de ceux qui a le plus attiré l’attention (en raison de la maladresse et de la curiosité de la situation) a à voir avec la scène dans lequel Larys Strong demande à la reine Alicent de montrer ses pieds, avec une nette nuance érotique, si elle veut savoir qui sont ses traîtres dans le château. Que sait-on du fétichisme de cette partie du corps ? Est-ce aussi bizarre que cela paraissait sur scène ?

Une scène audacieuse dans House of Dragon

Si quelque chose a été commenté jusqu’à la nausée à ce stade, c’est que House of the Dragon est loin de sa sœur, Game of Thrones, en termes de contenu sanglant et, surtout, sexuel. Il est vrai que nous avons vu des scènes violentes et parfois risquées, mais elles ne nous ont pas offert les images que nous voyons dans Game of Thrones. C’était quelque chose que cherchaient ses créateurs pour s’éloigner un peu du style de la série mythique de HBO, se concentrant ainsi encore plus sur les personnages et leur dynamique due à la lutte de pouvoir, sans plus.

Le dernier épisode, 1×09, de la série Targaryen a suivi cette tendance, à tel point que la scène la plus sexuelle de l’épisode ne nous montre même pas de nu. Enfin plus ou moins. Au lieu de cela, ce que nous voyons, ce sont les pieds nus d’Alicent Hightower, la reine consort, quelque chose qui semble éveiller Lord Larys Strong au point de pouvoir se faire plaisir en les regardant.

Outre la curiosité de la scène, cette dynamique entre les deux personnages est extrêmement révélatrice : elle nous montre la relation que celui surnommé dans les livres comme Larys le Patizambo et Alicent sont venus établir durant cette période. Dans celle-ci, il continue d’être son confident et fidèle exécuteur des tâches les plus sales à Westeros pour le compte de la reine alors qu’elle vend une partie de son corps et de sa dignité pour obtenir des informations -et aussi la satisfaction de son copain qui, pour qui sait, il vaut mieux prendre soin et être heureux.

Qu’est-ce que la podophilie ?

Comme nous vous l’avions anticipé et au cas où vous ne connaissiez pas le terme, la podophilie est l’intérêt sexuel que quelqu’un a pour les pieds. Une personne atteinte de cette paraphilie montre une inclination érotique pour cette zone du corps, soit simplement en la regardant, en la sentant ou en la touchant, au point qu’elle peut se sentir excitée par elle.

Il n’y a aucun problème et il n’y a rien de mal à ressentir cette curieuse excitation tant qu’elle n’interfère pas avec le développement normal de la vie d’une personne. Dans la série HBO Max, il est représenté par un personnage précisément avec un grave problème aux pieds, mais quelqu’un avec un handicap similaire ne doit pas nécessairement développer la podophilie.

De même, son association avec un personnage sombre et tordu (ainsi que le fait du chantage et de l’exploitation du corps d’Alicent qu’il exerce) peut lui faire acquérir une connotation négative, mais rien n’est plus éloigné de la réalité.