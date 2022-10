Les développeurs peuvent désormais soumettre des applications prenant en charge iOS 16.1, Live Activities et Dynamic Island sur l’App Store

iOS 16.1 sera disponible au public la semaine prochaine, et la mise à jour comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités et ajustements à travers le système, y compris l’API Live Activities qui fonctionne avec Dynamic Island. Avant la sortie officielle, Apple permet désormais aux développeurs de soumettre des applications prenant en charge les derniers logiciels sur l’App Store.

Avec iOS 16.1, les développeurs peuvent enfin profiter de la nouvelle API Live Activities pour afficher un contenu riche avec des mises à jour en temps réel directement sur l’écran de verrouillage de l’iPhone ; la même API fonctionne avec Dynamic Island sur l’iPhone 14 Pro. Apple a déjà montré certaines applications qui fonctionnent pour prendre en charge la nouvelle API, telles que Uber, Lyft et Starbucks.

En ce qui concerne l’iPad, le nouvel iPadOS 16.1 (qui sera la première version pour les utilisateurs d’iPad) apporte des éléments d’interface « de bureau » pour les applications, en plus de Stage Manager pour l’exécution d’applications dans Windows.

iOS 16.1 et iPadOS 16.1, les systèmes d’exploitation mobiles les plus avancés au monde, seront bientôt disponibles pour les clients du monde entier. Profitez des activités en direct pour aider les gens à rester au courant de ce qui se passe en direct dans votre application, directement depuis l’écran de verrouillage et l’île dynamique sur iPhone.

Apportez des fonctionnalités de bureau, telles qu’une barre de navigation de style éditeur et un menu d’édition de texte amélioré à votre application iPad, et tirez le meilleur parti des dernières avancées de MapKit, Metal, ARKit, Core ML, etc.