Apple lancera macOS Ventura et iPadOS 16 le 24 octobre

Quelque chose à espérer : en plus des nouvelles annonces matérielles de la société cette semaine, Apple a enfin fourni une date de sortie pour macOS Ventura et iPadOS 16. Avant la fin de ce mois, les utilisateurs de Mac et d’iPad bénéficieront de nombreuses fonctionnalités introduites par Apple. avec iOS16.

Mardi, Apple a annoncé qu’iPadOS 16 et macOS Ventura seraient sortis au public le 24 octobre, juste à temps pour les nouveaux modèles d’iPad annoncés mardi. Les mises à jour introduiront de nombreuses fonctionnalités apportées par iOS 16 à l’iPhone le mois dernier, mais laisseront derrière elles plusieurs anciens modèles de Mac et d’iPad.

L’une des principales nouvelles fonctionnalités pour iPad et Mac est la bibliothèque de photos partagées iCloud. L’ajout permet aux utilisateurs de partager des collections d’images avec des amis et des membres de la famille sur iCloud. Un aspect intéressant est que les bibliothèques se mettent à jour de manière transparente dès qu’un membre du groupe prend, télécharge ou modifie une photo.

Une autre fonctionnalité phare d’iOS 16 incluse dans Ventura et iPadOS 16 est la possibilité de modifier et d’annuler l’envoi de messages. De nouvelles fonctions de messagerie telles que l’annulation de l’envoi, la planification de l’envoi et les liens enrichis font également leur chemin vers les mises à jour de la tablette et de l’ordinateur.

Ventura et iPad OS 16 achèveront l’adoption par Apple des clés d’accès FIDO, une alternative aux mots de passe qui permet aux utilisateurs de se connecter aux sites et applications de support en authentifiant les appareils mobiles avec la biométrie ou les codes PIN. Apple, Google et Microsoft ont commencé à travailler pour rendre les clés d’accès compatibles entre Android, Windows, macOS, iOS et iPadOS. Google a apporté un support complet à Android la semaine dernière.

La fonction de recherche d’images de Spotlight fait également ses débuts dans iPadOS 16 et Ventura. Les utilisateurs peuvent désormais extraire des informations des images et des messages lors de la saisie de recherches à partir de l’écran d’accueil pour améliorer les résultats de la recherche. Une nouvelle recherche d’images Web est exclusive à Ventura Spotlight.

Les Mac ont également la possibilité d’utiliser les iPhones comme webcams. Lorsque les utilisateurs rapprochent leur iPhone de leur Mac, Ventura configure automatiquement une connexion sans fil qui transforme le téléphone en entrée de caméra. Les appels FaceTime peuvent également basculer entre les iPhones et les Macs.

L’iPad reçoit l’application météo d’Apple pour la première fois avec iPadOS 16. Curieusement, Apple a fourni aux utilisateurs d’iPhone des mises à jour météorologiques natives en temps réel pendant des années, mais les utilisateurs d’iPad avaient besoin d’options tierces comme l’application Weather Channel pour cette fonctionnalité jusqu’à présent.

Les autres fonctionnalités fournies avec iPadOS 16 et macOS Ventura incluent de nouvelles fonctionnalités de jeu, comme un upscaler basé sur l’API graphique Metal d’Apple, l’organisation des applications via Stage Manager, et plus encore.

Le dernier iPadOS est compatible avec tous les iPad Pro et tout iPad standard pouvant exécuter iPadOS 15. Seuls les propriétaires d’iPad Air 2 et d’iPad mini quatre devront effectuer une mise à niveau s’ils veulent iPadOS 16.

Les propriétaires de Mac 2017 et antérieurs devront probablement envisager une mise à niveau s’ils veulent exécuter Ventura. Le nouveau système d’exploitation abandonne plusieurs modèles de MacBook Pro et quelques modèles des autres déclinaisons de Mac. Consultez la page Ventura d’Apple pour une liste complète de compatibilité.