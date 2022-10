Apple dévoile un iPad repensé avec un design tout écran et USB-C

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Apple vient de sortir son iPad de 10e génération nouvellement repensé sans la fanfare habituelle, même s’il s’agit de l’une des refontes les plus importantes depuis des années pour la tablette Apple d’entrée de gamme. Les précommandes ont commencé aujourd’hui, les appareils étant expédiés et atteignant les sites de ventes le 26 octobre, juste à temps pour la sortie d’iPadOS16. Le prix commence à 499 $.

Apple a discrètement publié aujourd’hui un communiqué de presse dévoilant le dernier iPad d’entrée de gamme. Les rumeurs suggéraient qu’Apple lancerait le nouvel iPad d’un jour à l’autre, sans la fanfare des émissions de presse habituellement associée aux lancements de ses produits phares.

L’iPad de 10e génération d’Apple reçoit la refonte la plus importante depuis plusieurs années. S’inspirant de la conception des gammes iPad Pro et Air, le nouvel iPad présente une conception tout écran et un boîtier à bord plat. Les ingénieurs ont laissé tomber le bouton d’accueil pour faire de la place aux lunettes symétriques, et Touch ID s’est déplacé vers le bouton d’alimentation supérieur, similaire à l’iPad Air. La refonte comprend un écran Liquid Retina de 10,9 pouces avec une résolution de 2360 x 1640, la technologie True Tone et une luminosité de 500 nits.

Les caméras mises à jour incluent une caméra arrière de 12 MP avec vidéo 4k, un ralenti de 240 ips et une caméra frontale ultra-large de 12 MP. La caméra frontale améliorée est logée dans le bord du paysage et offre un FOV de 122 degrés avec prise en charge de Center Stage, la technologie d’Apple pour garder les utilisateurs centrés en vue lorsqu’ils se déplacent.

Le nouvel iPad adopte également un port USB-C pour la charge et les accessoires, probablement une autre reconnaissance des changements apportés par les agences de réglementation cherchant à consolider les normes de charge. L’iPad d’entrée de gamme était le dernier modèle d’iPad utilisant encore le port Lightning d’Apple.

Le nouvel iPad met également à niveau la connectivité sans fil avec le prise en charge du Wi-Fi 6 et de la 5G pour les modèles mobiles. Il continuera à prendre en charge une carte SIM physique et une eSIM avec une activation sur l’appareil. Toutes les fonctionnalités sont alimentées par le processeur A14 Bionic. Apple promet jusqu’à 20 % de performances CPU et une amélioration de 10 % du traitement graphique par rapport à l’A13 dans l’iPad de 9e génération.

Apple publie également un Magic Keyboard Folio explicitement conçu pour le nouvel iPad. Le clavier est doté de touches de taille normale avec une course de 1 mm. Il dispose d’un grand trackpad avec prise en charge des gestes click-anywhere et Multi-Touch. Le clavier amovible se connecte magnétiquement au Smart Connector sur le bord de l’iPad. Il inclut également le prise en charge d’Apple Pencil (1ère génération).

iPadOS16 se cache tranquillement en arrière-plan d’un lancement déjà relativement silencieux. Apple fait la promotion de sa nouvelle version du système d’exploitation de la tablette parallèlement à la sortie du nouvel iPad. Il arrive le 24 octobre, quelques jours avant qu’Apple ne commence à expédier les derniers iPad.

Les précommandes pour l’iPad de 10e génération sont disponibles sur le site Web d’Apple, avec expédition et achats en magasin à partir du 26 octobre. Le nouvel iPad sera disponible en configurations de 64 Go et 256 Go dans votre choix de bleu, rose, jaune ou argent.