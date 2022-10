Lancement de la fonctionnalité tant attendue de la bibliothèque de photos partagées iCloud avec iOS 16.1

La bibliothèque de photos partagées iCloud était l’une des principales fonctionnalités lorsque Apple a présenté pour la première fois iOS 16. Et même avant cela, quelque chose comme ça était une capacité très demandée pendant des années. Maintenant, après avoir été retardé après le lancement initial d’iOS 16 en septembre, les notes sur la version candidate d’iOS 16.1 ont révélé que la fonctionnalité très attendue arrivera le 24 octobre.

La bibliothèque de photos partagée iCloud va au-delà de la fonctionnalité d’albums partagés qui est disponible depuis des années. Il vous permet de partager automatiquement ou manuellement votre bibliothèque de photos (une partie ou la totalité) et vous pouvez partager directement depuis votre appareil photo avec une nouvelle bascule dans l’application Appareil photo.

« La bibliothèque de photos partagées iCloud offre aux familles une nouvelle façon de partager des photos de manière transparente avec une bibliothèque iCloud distincte sur laquelle jusqu’à six utilisateurs peuvent collaborer, contribuer et profiter. Les utilisateurs peuvent choisir de partager des photos existantes à partir de leurs bibliothèques personnelles, ou de partager en fonction d’une date de début ou de personnes sur les photos. Un utilisateur peut également choisir d’envoyer automatiquement des photos à la bibliothèque partagée à l’aide d’une nouvelle bascule dans l’application Appareil photo. De plus, les utilisateurs recevront des suggestions intelligentes pour partager une photo qui inclut des participants dans la photothèque partagée. Chaque utilisateur de la photothèque partagée a accès pour ajouter, supprimer, modifier ou ajouter aux favoris les photos ou vidéos partagées, qui apparaîtront dans les souvenirs et les photos en vedette de chaque utilisateur afin que chacun puisse revivre des moments familiaux plus complets.

Gardez à l’esprit qu’avant de commencer à inviter d’autres personnes à utiliser la fonctionnalité la semaine prochaine, vous devez vous assurer qu’elles exécutent iOS 16.1.

